王鴻薇指賴清德老家未申請公益信託 賴競總：早已委任律師依法處理

賴清德競總說明，賴清德老家早已委任律師專人「依法」處理，王鴻薇不懂裝懂，還自認檢槍胡亂造謠。（新北市議員張錦豪提供；資料照；本報合成）

2024/01/10 17:07

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賴清德老家公益信託？ 王鴻薇：文化部、教育部、新北市府都未收到申請

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德將萬里老家公益信託，捐作礦工生活文史工作空間；但國民黨立委王鴻薇今（10）日質疑，文化部、教育部、新北市府等主管機關都說未收到申請，「又再賴皮了」。對此，賴清德競選總部發言人郭雅慧說明，賴清德老家早已委任律師專人「依法」處理，王鴻薇不懂裝懂，還自認撿到槍胡亂造謠。

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王鴻薇透過臉書指出，賴清德萬里老家是違建，如果要「公益信託」，賴清德首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但她分別詢問可能未來可以作為礦工紀念館的教育部及文化部，也有請他們轉問地方主管機關新北市政府，賴清德到底有沒有申請公益信託，至昨天為止，「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託。

郭雅慧回應，賴清德的萬里老家早已委任律師專人「依法」處理交付公益信託相關事宜，程序持續進行中，請王鴻薇不要不懂裝懂、發發幾封公文就自認撿到槍，胡亂造謠。

郭雅慧並呼籲王鴻薇，距離投票不到72小時，比起繼續拿萬里老家議題進行政治操作，打壓礦區居民居住權益，以此搏版面蹭聲量，更該好好關心自己選區事務，爭取選區民眾的認同比較實際。

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