為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

王鴻薇指賴清德老家未申請公益信託 賴競總：早已委任律師依法處理

賴清德競總說明，賴清德老家早已委任律師專人「依法」處理，王鴻薇不懂裝懂，還自認檢槍胡亂造謠。（新北市議員張錦豪提供；資料照；本報合成）

賴清德競總說明，賴清德老家早已委任律師專人「依法」處理，王鴻薇不懂裝懂，還自認檢槍胡亂造謠。（新北市議員張錦豪提供；資料照；本報合成）

2024/01/10 17:07

相關新聞︰

賴清德老家公益信託？ 王鴻薇：文化部、教育部、新北市府都未收到申請

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德將萬里老家公益信託，捐作礦工生活文史工作空間；但國民黨立委王鴻薇今（10）日質疑，文化部、教育部、新北市府等主管機關都說未收到申請，「又再賴皮了」。對此，賴清德競選總部發言人郭雅慧說明，賴清德老家早已委任律師專人「依法」處理，王鴻薇不懂裝懂，還自認撿到槍胡亂造謠。

王鴻薇透過臉書指出，賴清德萬里老家是違建，如果要「公益信託」，賴清德首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但她分別詢問可能未來可以作為礦工紀念館的教育部及文化部，也有請他們轉問地方主管機關新北市政府，賴清德到底有沒有申請公益信託，至昨天為止，「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託。

郭雅慧回應，賴清德的萬里老家早已委任律師專人「依法」處理交付公益信託相關事宜，程序持續進行中，請王鴻薇不要不懂裝懂、發發幾封公文就自認撿到槍，胡亂造謠。

郭雅慧並呼籲王鴻薇，距離投票不到72小時，比起繼續拿萬里老家議題進行政治操作，打壓礦區居民居住權益，以此搏版面蹭聲量，更該好好關心自己選區事務，爭取選區民眾的認同比較實際。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
侯陣營廣告攻萬里老家 賴陣營：靠抹黑轉移侯家炒地焦點
2024/01/08 14:42

侯陣營廣告攻萬里老家 賴陣營：靠抹黑轉移侯家炒地焦點
不捨賴清德萬里家被攻擊 賴表妹：他老家民國60多年就存在
2024/01/07 05:30

不捨賴清德萬里家被攻擊 賴表妹：他老家民國60多年就存在

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股0
賴清德萬里老家屬既存違建不用即拆 新北市府公文打臉藍營
2023/12/10 19:01

賴清德萬里老家屬既存違建不用即拆 新北市府公文打臉藍營
萬里老家認定違建？賴清德：台北立委怎先知新北市府決定？
2023/12/05 11:48

萬里老家認定違建？賴清德：台北立委怎先知新北市府決定？

「掙錢」新竹立委煉金黑心大揭露 (廣告)
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播