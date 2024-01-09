爛蘋果比好梨子 姚立明：「沒得挑」當然要選謝佩芬

賴清德蕭美琴全國競選總部主委姚立明大讚謝佩芬條件不用多說，能力表現有目共睹 。（記者陳冠甫攝）

2024/01/09 06:23

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市立委第3選區選情激烈，民進黨立委候選人謝佩芬昨（8）日在榮星花園舉辦「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會。賴清德蕭美琴全國競選總部主委姚立明大讚謝佩芬條件不用多說，能力表現有目共睹，與對手國民黨立委王鴻薇比較，「一個爛蘋果、一個好梨子，沒得挑」，當然要選謝佩芬。

姚立明說，謝佩芬的條件不用多說，能力表現有目共睹，立法院裡需要這樣的人，「重要的是，她的對手，你只要把兩個人擺在一起，就知道誰該進立法院。對手號稱自己最會揭弊、很會爆料，可是八成是假的是吹牛」，他以最近王鴻薇指控潘孟安替林飛帆喬貸款為例，「林飛帆說他一生沒帶過款。這要喬什麼貸款，難道喬不貸款的貸款」？

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姚立明諷刺，「王鴻薇的嘴巴才是弊案」，「這樣的人是現任的立委；每天開記者會 在那裡剛才講的胡說八道，光憑這點謝佩芬比他好十倍」；他強調，立法委員是來辦正事、幫助選民的，「一個爛蘋果、一個好梨子，這兩位相比沒得挑，當然要選謝佩芬」。

姚立明強調，選倒最後幾天，立法院民進黨能否過半，還有幾席在掙扎，只要多一點點，「我們就衝過去了」。姚立明提到藍白陣營高喊民進黨若立院多數又當總統是一黨專政，他提醒大家不要被騙了，並舉日本、德國、英國內閣制為例，內閣制行政立法合一。最重要的是責任政治，「民主政治是選民託付給我們，我們就負全責」。

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