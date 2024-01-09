王鴻薇控高端股東捐錢綠營 陳建仁：4萬多股東怎麼找都會有人捐

陳建仁表示，高端股東有4萬多人，怎麼找都會找到有人願意捐政治獻金的，專挑高端來講並不公平。（記者劉信德攝）

2024/01/09 13:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對是否公布高端COVID-19疫苗合約，立法院今（9）日邀請行政院長陳建仁進行專案報告，並率相關部會首長列席並備質詢。國民黨立委王鴻薇喜孜孜地兩度說「我有高端新事證」，指控2020年蔡英文與賴清德競選總統時，有「高端股東」捐贈政治獻金。陳建仁一聽即說，高端股東有4萬多人，怎麼找都會找到有人願意捐政治獻金的，專挑高端來講並不公平。王鴻薇一聞，即暫停此話題。

王鴻薇首先質疑，陳建仁稱有「兩位縣市首長」防疫沒做好，所指何人？陳建仁回應，他說的就是新北市與台北市兩位首長。王批評，在立法院專案報告時，行政院長特別批評其他兩位總統候選人，這樣的作法是行政不中立。陳則表示：「我是就事論事，談防疫的結果。」王則不接受，並重申「攻擊兩位非執政黨總統候選人，就代表行政不中立」。陳想進一步解釋，王不領情地說：「隨便啊，我就是要指控！」

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王鴻薇接著質疑，高端於2021年5月底發布的重訊既然有錯，為何不提告？衛生福利部長薛瑞元表示，衛福部有去函高端請求公開合約，但重訊如何公布、是否有錯，管轄權不是在衛福部，「衛福部不是權責機關」。金融監督管理委員會主任委員黃天牧表示，內容是由櫃買中心做確認，將會請櫃買中心去了解相關的背景。

王鴻薇再控，舉國都質疑為什麼高端合約不公開，整個行政院都把賴清德副總統的話當空氣。她要求法務部應調查衛福部有無瀆職？薛瑞元則表示：「王委員妳要不要去提告啊？」法務部長蔡清祥強調，這不屬於法務部職責範圍，而是檢調機關要負責，就他所知檢調也已經調查過。

王鴻薇也質疑，為什麼疑似行政院副院長鄭文燦的性私密影片鑑定結果可以公開，疑似民進黨立委羅致政的性私密影片卻不能公開？蔡清祥則表示，都沒有對外公布。王鴻薇則質疑：「鄭文燦的有公開，羅致政的不公開，這就有隱瞞的問題！」

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