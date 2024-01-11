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王鴻薇車掃遇抗議 丈夫陶允正比「雙中指」不雅手勢回嗆

陶允正竟向一旁抗議民眾比出「雙中指」不雅手勢反擊。（王鴻薇粉專直播翻攝）

陶允正竟向一旁抗議民眾比出「雙中指」不雅手勢反擊。（王鴻薇粉專直播翻攝）

2024/01/11 06:34

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市第3選區（中山、北松山）國民黨立委候選人王鴻薇昨偕先生陶允正進行車掃並全程直播，不料途中疑似有民眾抗議。陶允正竟直接向一旁民眾連續比出「雙中指」不雅手勢反擊，一旁王鴻薇趕緊喊全名「陶允正」制止他再比出手勢，但仍擋不住陶再次雙手比出中指向抗議民眾嗆聲。對於車掃時對民眾比中指的狀況，記者詢問王鴻薇團隊與王鴻薇皆暫無回應。

王鴻薇昨偕先生陶允正在選區車掃，全程直播，一開始麥克風手更介紹一旁男子是王鴻薇的先生。就在車隊行經合江街41巷時（王鴻薇直播53:50起），鏡頭外疑似有民眾表達抗議觸怒陶允正，陶前一秒還開心比讚，下一秒瞬間變臉，激動比出「雙中指」的不雅手勢，且眼神也逐漸變得兇狠，一邊用手比劃一邊碎唸。

陶允正隨後又再度用雙手比中指反擊。此時，王鴻薇出聲制止「陶允正，不用管啦，這麼多人支持我們……」但一旁陶允正仍臉上表現出輕蔑與不以為然，朝民眾方向看去。一旁王鴻薇則持續喊話「非常感謝很多朋友強力支持我們……」同時卻清楚聽到鏡頭外有民眾大喊「我呸」。

王鴻薇則要求直播的同仁把鏡頭轉向抗議民眾「把她錄起來」並與陶允正同時指向一旁民眾。王更透過麥克風喊話「過來啊！」、「小姐趕快過來」、「通通錄起來了」。陶則嘲諷「她（民眾）不敢啦」；民眾也回嗆「錄就錄啊」但直播鏡頭並未轉向抗議民眾。

王鴻薇則向陶允正說道「好啦，沒關係」，又開始進行車隊掃街，並繼續說「謝謝各位好朋友的支持」，她會繼續勇敢的監督政府，打擊特權、打擊貪腐，打開所有的黑箱，但就在對民眾比中指後，若無其事繼續車掃，直播氣氛略為尷尬。

王鴻薇要求直播的同仁把鏡頭轉向抗議民眾「把她錄起來」並與陶允正同時指向一旁民眾。（王鴻薇粉專直播翻攝）

王鴻薇要求直播的同仁把鏡頭轉向抗議民眾「把她錄起來」並與陶允正同時指向一旁民眾。（王鴻薇粉專直播翻攝）

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