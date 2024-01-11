碩士在職專班學倫案嚴重 監察院請教育部找解方

監察院。（資料照）

2024/01/11 18:40

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對國內學術倫理問題，監察委員賴鼎銘、蕭自佑及林郁容調查後於今（11日）指出，我國高教階段學生違反學倫者，碩士在職專班之頻率與情節均較一般碩士生重大。監委認為，近年碩士在職專班學位論文，甚至成為選舉候選人之間的攻防武器，造成社會紛擾，嚴重打擊高等教育形象，請教育部詳細探究成因，如入學門檻、人數管控、論文要求等，尋找妥適解決方案。

監委指出，據教育部統計102至111學年度「博、碩士研究生畢業期刊及論文違反學倫情形」，共241件違反學倫案，含博士生52件、一般大學碩士143件及技專校院碩士46件；65件撤銷學位，含博士生11件、碩士生54件。又，一般大學碩士生143件學倫案中，碩專班學生案74件，占51.75%；技專校院碩士生46件學倫案中，碩專班學生19案，亦約占四成；且遭撤銷的54件碩士論文中，在職生的碩士論文有30件，明顯逾半。

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監委指出，國內早有「學位分流」之倡議，學位授予法也於2018年修正時，放寬特定領域碩士學位論文，得以作品、成就證明連同書面報告或技術報告代替；然因廣泛社會的文憑觀念，導致「學位分流」不易推動，「替代性論文」也難以落實。監委認為，「學位分流」是大方向，「替代性論文」、「修課型碩士」是學位分流概念下的具體作法，即使困難，仍應由教育部與學界共同設法促成。

此外，監委亦表示，掠奪性期刊、代寫（製）論文等等的學術不正行為，亦牽涉學位論文品質。主管機關及學校對於此類問題，面臨舉證不易、認定困難，甚至遭業者反訴之困境。監委指出，不肖業者提供掠奪性期刊、代寫（製）論文等服務，嚴重敗壞學術風氣與素質，政府要有決心，持續嚴予禁止並處置。

綜整近年紛紛擾擾之各學倫爭議，監委指出，大學基於自治，各校查處學倫事件之主責單位、處理期程、學倫認定標準，尚非一致、明確，肇致爭議，甚與教師陷入司法爭訟。為提升學倫事件處理之妥適性及可信度，對於「大學端建議主管機關去識別化公布歷來累積之學倫案件爭議案例」一事，教育部允應儘速研處落實。

又，監委指出，新興議題如「跨語言抄襲」、「AI人工智慧生成論文」、「學倫案件之追訴期」、「過度仰賴原創性比對系統落入科技誤判風險」等，均增添查處判斷違反學倫之挑戰。層出不窮之學倫課題，應由教育部與學界持續共同關注；教育部基於高等教育政策主管機關立場，應輔助學界建置可行機制，維護學研成果品質。

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