「比鄭正鈐質詢多500次」廣告遭施壓下架 邱顯智喊話勿搞言論審查

新竹市立委候選人邱顯智今指出，自己在地方電台的音訊廣告內容客觀提及「我質詢782次，比鄭正鈐多了500次」，卻遭同選區的國民黨立委候選人鄭正鈐，屢次私下對廣告商施壓下架。（記者李文馨攝）

2024/01/11 15:27

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市立委候選人邱顯智今（11日）召開記者會指出，自己在地方電台的音訊廣告內容客觀提及「我質詢782次，比鄭正鈐多了500次」，卻遭同選區的國民黨立委候選人鄭正鈐，屢次私下對廣告商施壓，要求廠商下架該競選廣告。邱顯智呼籲，鄭正鈐應停止對廣告商施壓，不要再搞戒嚴時代的言論事前審查，還給新竹選民知的權利。

不分區立委候選人王寶萱指出，日前時代力量新竹市黨部掛上「真選舉公報」看板，依據司法院公開資料，揭露鄭正鈐與IRS詐騙主謀1500萬的債務糾葛，另外還有多達6237萬的債務糾紛，看板上不到3個小時，立刻被施壓移除下架。

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邱顯智說，前日又接獲新竹在地的電台的來訊，鄭正鈐辦公室有人以邱顯智的電台廣告「有提到鄭正鈐的名字」，「他那邊有點不是太開心」為由，頻頻對電台施壓，要求電台「請邱顯智調整文案」。

邱顯智表示，這個廣告音檔內容，只是客觀提到兩人在國會表現的數據，資料一切公開，「大家好，我是立法委員邱顯智。在國會4年，我質詢782次，比鄭正鈐多了500次。全力支持新竹輕軌、空橋、新竹交通改善、教育資源不輸六都。請支持國會 CP 值最高的立委，6號邱顯智。」

邱顯智指出，質詢的次數，是立法院網站上的公開數據，鄭正鈐竟然連這個都不敢讓選民知道，還企圖在選前對對手的廣告文宣進行言論審查，難道我們是回到戒嚴時代嗎？

邱顯智強調，若要人不知，除非己莫為，鄭正鈐深陷債務糾紛、與詐騙集團牽扯不清，還有他在國會的表現，這些都應該接受公評，不好的事不要做，做了就不要怕選民知道，為什麼不敢接受檢驗？也呼籲鄭正鈐停止言論審查，還給新竹選民知的權利。

獨立記者姚惠珍表示，自由民主的關鍵，就是要捍衛人民知的權利，但標榜要下架民進黨的國民黨，還沒有拿到政權，威權體制竟然已經回來了，要阻止公開的資訊被民眾知道。

姚惠珍也對國民黨喊話，質疑國民黨為什麼要把瑕疵品給新竹市民？新竹市是台灣最重要的科技基地，國民黨竟然還有臉推出當立委當到跟詐騙集團關係匪淺的候選人。

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