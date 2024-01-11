賴坤成自估綠營選票回歸8成可小勝 王義川下午將掃街催票

王義川（左2）今天下午將再到台東陪立委候選人賴坤成（左）掃街催票。（資料照）

2024/01/11 11:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東立委選舉六搶一競爭激烈，尤其是系出綠營的無黨籍劉櫂豪與民進黨提名的賴坤成競爭最受矚目。賴坤成在選戰最後兩天自估，只要綠營選票回歸8成，國民黨組織動員不要太強，他應可低空掠過。民進黨不分區立委候選人王義川今天下午將到台東陪賴坤成掃街催票。劉櫂豪則持續訴求超越藍綠。

賴坤成今天在臉書發表「贏的策略」，他說「與不會當選的人選，就會當選」，是他的選舉理論之一「消去法」。選舉也是考試，除了評估自已實力外，也要看對手虛實，將對手的票估出來後，其他的都是自己的了。

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他說投票行為取向第一是藍綠顏色，第二是候選人親友、同學人際關係，第三是候選人人格特質、學經歷、政績、政見及「誠信」條件，第四是利益取向。

他說，天龍國的政治觀察家都用藍綠來看台東選情，常常會嚴重失焦，忽略了個人特質、家族、親友、宗親、社團的影響力，三人也都有行政職過去政績，清廉操守、政績、執行力、創意更及提出來政見是理性選民關注焦點，而「政治誠信」更是這次選舉的焦點，有人願賭不服輸違紀參選，又用假新聞假消息、側翼網軍瘋狂洗版的惡質手法激起支持者的極度不滿，同仇敵愾，更激發「力保這席、搶救霸告」的強烈鬥志，全國各地各行各業都前來加油，也發動台東親友支持，支持者的鬥志是非常激勵！

賴坤成認為，只要能讓綠營回歸8成，國民黨組織動員力道不要像2020國民黨支持副縣長張志明那樣用力，他應該就可以低空略過！

劉櫂豪則在臉書貼文說，這次以無黨籍參選，沒有黨籍大咖助選，沒有奧援，許多鄉親不捨劉櫂豪孤軍奮戰，讓台東超越政黨，為台東選最好的人。

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