桃園SRF電廠爭議延燒 黃世杰按鈴控告涂權吉抹黑違選罷法

桃園市立委第1選區民進黨候選人黃世杰（右2）由行政院副院長鄭文燦（左）陪同，到桃園地檢署按鈴控告國民黨對手涂權吉違反選罷法。（記者余瑞仁攝）

2024/01/10 19:25

〔記者余瑞仁／桃園報導〕立委選舉桃園市第二選區藍綠候選人捉對廝殺、選情緊繃，3家SRF固體再生燃料發電廠進駐觀音的桃園科技工業園區成為雙方攻防焦點，民進黨候選人黃世杰不滿國民黨候選人涂權吉以掐頭去尾、剪接而成的公文文字，以文宣抨擊他對SRF的態度，今天傍晚由行政院副院長鄭文燦等人陪同，到桃園地檢署按鈴控告涂違反選舉罷免法及刑法加重誹謗罪。

黃世杰表示，選舉投票日逐漸接近，涂權吉對他的抹黑攻擊不斷變本加厲，最近更聯合市議員吳進昌、徐玉樹、詹江村等人共組抹黑集團，對黃世杰展開前所未有的全面性抹黑。這種毫無下限的骯髒選舉操作，已經逾越了民主紅線，導致沿海楊梅鄉親忍無可忍，紛紛到他的競選服務辦公室，要求大力反擊抹黑集團，還給第2選區乾淨選風。

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黃世杰說，他反對SRF電廠進駐桃科的立場鮮明，但隨著選戰進入最後1週，涂卻無所不用其極，斷章取義、掐頭去尾、扭曲變造他在立法院的的質詢與修法，這已違反選罷法第104條第1項規定並觸犯加重誹謗罪，因此由律師陪同提出告訴，盼遏止敗壞選風之行為，讓最後三天選舉回歸正軌。

鄭文燦表示，黃世杰並未贊成桃科設SRF電廠，過去紀錄都看得到，經濟部有推薦廠商權，但桃園市政府若反對廠商進場，也可以否決，目前桃科的3家SRF廠商都尚未獲得環保許可，自然不會有國賠問題；而假如民意反對，議員應該監督市政府發函反對，但到目前，行政院尚未收到桃園市政府發函。鄭文燦痛批，藍營候選人不斷用片段資訊栽贓抹黑，但選舉不是栽贓比賽，這種行為是民主的最大威脅。

涂權吉在黃世杰提告離去後，與吳進昌、徐玉樹、詹江村等人現場於桃園地檢署前召開記者會，涂權吉表示，3家SRF廠進駐桃科園區是鄭文燦擔任桃園市長任期最後2天核准的，黃世杰是沿海唯一立委，卻未把關，而他的文宣指「黃世杰委員於2023年5月10日修法提案SRF電廠需要提供回饋金」、「2023年7月29日可寧衛說明會黃世杰委員並未出席」、「2023年8月26日台灣立方說明會黃世杰委員出席說沒促成、沒參與SRF進駐觀音」等，都有錄影、錄音及書面文件為憑，都是證據確鑿且可受公評，請黃不要濫用法律手段，轉移修法提案SRF電廠提供回饋金的事實。

涂權吉說，黃世杰公開指責他發放黑函為虛，提案要求SRF垃圾發電廠提供回饋金為實，顯與其自稱「堅持反對SRF的立場」、「對三家SRF進駐過程並不知情、無參與」等說法不一，倘若黃堅定反對SRF進駐，為何會提案要求廠商必須提供回饋金？其立場、說法、作法互相矛盾，究其原因就是發現沿海居民的民意就是要健康、一面倒反對SRF進駐，才跟風改變立場，所作所為根本就是雙面人。

黃世杰提告離去後，桃園市第2選區國民黨立委候選人涂權吉（中）與市議員吳進昌（右）現身地檢署前召開記者會，說明文宣內容都是事實、可受公評。（記者余瑞仁攝）

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