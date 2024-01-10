轟黃健豪「不說謊就不會選舉」 莊競程怒撕抹黑文宣

莊競程怒批黃健豪指控不知所云、莫名其妙，並怒撕對手抹黑文宣，直指黃健豪選情告急，做政治操作。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/10 16:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委第五選區（北區、北屯）選情膠著，戰況激烈，國民黨立委候選人黃健豪今天（10日）一早赴中檢提告對手莊競程意圖使人不當選，下午發表莊競程沒有與人民站在一起廣告影片。民進黨立委候選人莊競程怒批黃健豪不知所云、莫名其妙，氣憤怒撕對手抹黑文宣，直指黃健豪選情告急，政治操作，反批黃健豪躲教召、拚初選，對外發抹黑文宣才是真正的抹黑。

黃健豪今天開記者會提告莊競程指控他假民調之名打電話，透過引導問題抹黑他要與中國簽署和平協定及教改認同中國等，他嚴正駁斥從沒說過這些話，這些引導抹黑並非事實；下午再開記者會發表新的廣告影片，指控莊競程未幫台中市爭取重大建設，未來他一定會爭取。

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莊競程中午與總統候人賴清德合體車隊掃街拜票，隨即開記者會回應，怒批黃健豪完全不知所云、莫名其妙，競選團隊根本沒沒有委託公司做民調，根本是黃選情告急的政治操作，更拿出對手投放民眾信箱的抹黑文宣，氣憤撕毀，怒嗆「不會說謊，就不會選舉！」

莊競程強調，民進黨立委努力爭取台中重大建設，針對中捷綠線延伸，卻是盧市府自己在卡，將延伸大坑、彰化合併送案，中市交通局長也說會因彰化都更造成延宕，現在全線經費已經核定，最後仍是得拆成兩案讓大坑先行。

莊競程痛批國民黨亂提案，選舉到了就亂潑髒水，針對抹黑文宣的問題，他早已澄清說明，國民黨仍一再抹黑，他說，疫情爆發初期國民黨提案1個月買4千萬劑以上疫苗，根本是國民黨意圖使政府購買中國疫苗，不顧人民性命案安全。

莊競程說，國民黨一再指民進黨反對公開直播高端疫苗EUA審查會議，他澄清會議紀錄早已上網，且國內審查各牌疫苗EUA都沒有公開名單，國民黨想以政治壓力干預專家審查；另對公開防疫3+11會議紀錄，他也說，監察院已調查完畢，是專家討論拍板，未序未違反規定，而是國民黨只想扯後腿。

對於國民黨指民進黨修法禁萊豬進入校園，莊競程也說，國內《食農教育法》早已立法通過明校園營養午餐使用國產可溯源食材，因此根本沒有萊豬進校園問題；還有汰除中火燃煤機組，其實是國民黨阻擋以氣換煤，盧市府以都市計畫審議等方法阻擋。

莊競程澄清抹黑文宣指控，指國民黨不說謊就不會選舉，並一一說明。（記者蔡淑媛攝）

黃健豪發表莊競程沒有與人民站在一起廣告影片。（記者蔡淑媛攝）

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