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合體莊競程大車掃 王義川批黃健豪躲教召、改課綱

王義川陪同莊競程車掃拜票。（記者蔡淑媛攝）

王義川陪同莊競程車掃拜票。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/09 17:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕由民進黨不分區立委候選人王義川發起的「川流不息民主前行」全台車隊掃街，今天前進到台中市長盧秀燕的本命區、民進黨的艱困選區，陪同拚連任的中五選區（北區北屯）的立委候選人莊競程車掃，批對手國民黨的黃健豪是專門砍樹的吳剛、躲教召、改課綱認識中國，再批盧秀燕撲天蓋地輔選，一定要全力搶救莊競程。

王義川曾參選第五選區立委補選，敗給沈智慧，莊競程為他復仇打敗沈智慧，王義川不但在選舉初期為他開講助選，選前倒數更帶領車隊為他掃街拜票，一到莊競程總部更是受到熱烈歡迎，爭相拍照、簽名，不少人送上包子、粽子打氣，展氣高人氣。

王義川表示，回到最熟悉的北區北屯，一定要為莊競程加油，質問黃健豪是專門砍樹的吳剛嗎、還要說謊嗎，沽民釣譽、逃避教召，騙來騙來去卻是拚初選，又與中國密切往來要改課綱，說台灣小孩對中國歷史地理不熟悉，難道要台中的小朋友學黃河、長江，如果黃一旦擔任立委，要把台灣帶到哪裡。

王義川再指這次選舉盧秀燕撲天蓋地，要各局處首長認養選區，尤其重兵放在北區北屯，因此這次川流不息全國大車掃一定要救救莊競程，接下來也會陪中六選區立委候選人江肇國、中二的林靜儀進行一小時大車掃，會掃遍大台中，讓民進黨立委候選人全壘打都過關。

莊競程感謝王義川與北市議員卓冠廷相挺，強調中五選區很艱困，但川流不息車隊來加持，有信心連任，他也在川流不息的旗幟上簽名，共同民主前行。

王義川陪同莊競程車掃拜票。（記者蔡淑媛攝）

王義川陪同莊競程車掃拜票。（記者蔡淑媛攝）

莊競程在川流不息旗幟上簽名，共同民主前行。（記者蔡淑媛攝）

莊競程在川流不息旗幟上簽名，共同民主前行。（記者蔡淑媛攝）

王義川受到民眾熱列簇擁。（記者蔡淑媛攝）

王義川受到民眾熱列簇擁。（記者蔡淑媛攝）

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