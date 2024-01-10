台中5選區黃健豪提告假民調抹黑 莊競程：莫名其妙

國民黨立委候選人黃建豪（圖右）至台中地檢署，控告對手民進黨候選人莊競程，透過假民調抹黑他。（黃健豪總部提供）

2024/01/10 14:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市立委第五選區（北屯與北區）選戰激烈交鋒，國民黨立委候選人黃建豪今天（10日）至台中地檢署，控告對手民進黨候選人莊競程，透過假民調抹黑他，包括詢問選民「黃健豪要跟中國簽署和平協定，你贊同嗎？」，對此，莊競程回應說，完全不知所云，簡直莫名其妙，他們沒有委託任何公司來做此民眾，希望黃健豪不要轉移焦點，黃應對躲避教召，跑去跟朱學恒吃播，至今還在逃避民眾檢驗之事，向選民說清楚、講明白。

黃健豪今天到台中地檢署遞狀控告競選對手莊競程，「意圖使人不當選」，呼籲選民「拒絕抹黑假民調，下架綠委莊競程」，他強調，選民反映說，接到自稱是立委的民調電話，追問引導性的抹黑問題，包括「黃健豪要跟中國簽署和平協定，你贊同嗎？」，「黃健豪說要透過教改讓小孩認同中國，你贊同嗎？」，黃健豪駁斥說，這是假民調，實則真抹黑抹紅。

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黃健豪強調，「怎麼樣罵我沒什麼關係」，那是言論自由，但是以民調之名，行抹黑之實就是在侵害台灣的民主 ，也造成一般民眾的恐慌。

莊競程則反駁說，完全不知所云，簡直莫名其妙，他們競選團隊沒有委託任何公司來做此事，這是黃健豪選情告急，所做的政治操作，這種不知內容的連結與指控，就是最大的抹黑，莊競程強調，請黃健豪不要轉移焦點，請黃針對對躲避教召，跑去跟朱學恒吃播，至今還在逃避民眾檢驗，應該向選民說清楚、講明白。

針對黃健豪提告，民進黨候選人莊競程回應說，完全不知所云，簡直莫名其妙，黃應對躲避教召一事，向選民說清楚、講明白。 （莊競程總部提供）

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