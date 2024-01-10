為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜輔選葉元之 籲民眾集中選票、全力動員

國民黨不分區立委候選人韓國瑜（右）陪同新北市第7選區立委候選人葉元之掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

國民黨不分區立委候選人韓國瑜（右）陪同新北市第7選區立委候選人葉元之掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2024/01/10 16:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午陪同新北市第7選區（板橋東區）立委候選人葉元之掃街拜票，媒體追問民眾黨總統候選人柯文哲等相關議題，韓皆以「謝謝」回應。韓國瑜表示，葉元之的選區很激烈，拜託鄉親集中選票、全力動員、踴躍拉票。

韓國瑜陪同葉元之至板橋深丘福德宮參拜祈福，並展開車隊掃街拜票，結束後前往忠孝市民活動中心，參加後埔後援會成立大會，熱情支持者高呼「凍蒜」。

韓國瑜表示，他在板橋、中和土生土長，板橋國小畢業，國中1年級就讀板橋國中、2年級轉到海山國中，當時到處都是田，沒想到幾十年後，板橋發展如此進步，這是幾十年前無法想像的場景，小時候上學都走田埂，每天從中和壽德新村走到板橋國小要走1小時。

他說，一眨眼幾十年過去，看見台灣的進步，民主一點一滴積累，各個傑出人才前仆後繼，投身在這塊土地的建設，為民眾謀求好日子，這也是台灣民主的可貴。

韓國瑜強調，葉元之這次參選很激烈，拜託仁愛新村的長輩最後3天的時間集中選票、全力動員，請大家踴躍拉票，總統支持「侯趙配」，政黨票投國民黨，板橋的通關密碼就是「139」（1號葉元之、3號侯友宜、9號國民黨）。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜（左二）輔選新北市立委候選人葉元之（左）。（記者賴筱桐攝）

國民黨不分區立委候選人韓國瑜（左二）輔選新北市立委候選人葉元之（左）。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
游淑慧找韓國瑜到迪化街拜票 被問是否斬「世堅情」
2024/01/10 15:17

游淑慧找韓國瑜到迪化街拜票 被問是否斬「世堅情」
列全台立委激戰20區 黃暐瀚：國會三黨不過半
2024/01/10 12:40

列全台立委激戰20區 黃暐瀚：國會三黨不過半

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
拍片推薦藍營候選人 柯文哲：顯示誰是較強母雞
2024/01/10 12:19

拍片推薦藍營候選人 柯文哲：顯示誰是較強母雞
國民黨造勢晚會 嘉義縣市3選將籲支持侯友宜為嘉義打拚
2024/01/09 21:13

國民黨造勢晚會 嘉義縣市3選將籲支持侯友宜為嘉義打拚

電信重啟三國時代 頻譜分佈老實說
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播