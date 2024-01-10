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首頁　>　政治

拍片推薦藍營候選人 柯文哲：顯示誰是較強母雞

台灣民眾黨總統候選人柯文哲10日（右2）宜蘭助選，左1為宜蘭立委候選人陳琬惠。（記者蔡昀容攝）

台灣民眾黨總統候選人柯文哲10日（右2）宜蘭助選，左1為宜蘭立委候選人陳琬惠。（記者蔡昀容攝）

2024/01/10 12:19

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民眾黨總統候選人柯文哲今（10日）赴宜蘭助選，對於拍片推薦藍白合作示範區的藍營候選人，柯認為，這顯示誰才是強母雞；至於先前稱韓國瑜公開和私下說法不一樣，引起質疑，柯重申就是如此，還說他至少沒像侯友宜一樣將簡訊拿出來唸。

柯文哲陪同宜蘭立委候選人陳琬惠車掃，支持者在出發點集結，搖旗高呼「台灣的選擇，柯文哲！」，並分頭騎機車上街，壯大車隊聲勢。

出發之前，柯文哲接受媒體聯訪。對於侯友宜9日喊話，當選後可組聯合政府，藍白共治，邀柯下架民進黨，是否是操作棄保？柯文哲說，可以理解國民黨的操作棄保手法，且藍綠文宣都打他一人，他也清楚自己的處境，但他認為，無論是選擇最好領導人，還是選擇有機會政黨輪替的候選人，都是選柯文哲。

新北台中藍白示範區開始公布柯文哲的影片，柯認為，可以幫忙就幫忙，這也顯示市場實力原則，對國民黨小雞來講，還是要找強的母雞來幫他，這也是事實真相，誰是比較強的母雞。

前鴻海創辦人郭台銘會不會在選前回台相挺？柯文哲認為，若真把人家當朋友，就能了觧他的苦衷，他認為，國民黨情緒勒索郭，這樣不對，若把他當朋友，理解他的苦衷就好，何必去為難人。

柯文哲日前表示，韓國瑜配合壓力操作棄保，他可以理解，但韓私底下跟他講的並不一樣，韓私下怎麼講侯友宜，他不想在公開場合談。前高雄市新聞局長王淺秋昨上節目表示，韓國瑜的反應是「太扯了」，韓期待下架民進黨，所以希望藍白合作，她也評論，沒必要給人家穿小鞋。

媒體今問及此事，柯文哲回應，至少他沒像侯友宜拿簡訊出來念，他可以理解韓國瑜，作為國民黨忠貞黨員及不分區列名第一的候選人，有時要配合演出，但他也明白重申，韓國瑜在台上講的，和私底下講的不一樣。

台灣民眾黨總統候選人柯文哲10日（左）宜蘭登車掃街拜票，右為宜蘭立委候選人陳琬惠。（記者蔡昀容攝）

台灣民眾黨總統候選人柯文哲10日（左）宜蘭登車掃街拜票，右為宜蘭立委候選人陳琬惠。（記者蔡昀容攝）

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