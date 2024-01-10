游淑慧找韓國瑜到迪化街拜票 被問是否斬「世堅情」

韓國瑜站在游淑慧旁邊，但並不接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

2024/01/10 15:17

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）國民黨立委候選人游淑慧找來不分區立委候選人韓國瑜到迪化商圈掃街拜票，媒體詢問找韓國瑜來是否是想斬斷「世堅情」，連一旁的韓國瑜都忍不住笑出來，游淑慧則表示，世堅議員的世堅情不是跟韓市長，他們過去是監督和被監督的關係，「世堅情的對象，我不知道是誰，但我確定不是游淑慧、也不是韓國瑜」。

游淑慧、韓國瑜到迪化商圈拜票，在掃街前先至當地香火興旺的霞海城隍廟參拜祈福，只見韓國瑜一到，支持者湧上前高喊：「立法院長韓國瑜！」、「游淑慧凍蒜」熱分十分熱絡，韓國瑜也向支持者們打招呼、握手。

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針對中國昨（9日）發射衛星飛越台灣南部上空，國防部發布國家警報，民進黨總統候選人賴清德肯定國防部公開訊息，游淑惠批評，民進黨真的嚇到全國民眾，不但是台灣民眾，連外國觀光客都被民進黨政府嚇呆，質疑中國只是衛星發射為何要發國家級警報？為何要告訴外國人是飛彈呢？

游淑慧反問，到底民進黨政府要帶給台灣民眾什麼樣的恐懼感？她認為這樣的恐懼感會適得其反，有很多民眾和她說，真的被嚇到，也擔心如果民進黨繼續執政，警報恐怕不斷、恐懼會成為事實。

針對中國商務部突然宣布，考慮擴大中止ECFA關稅優惠範圍，游淑慧表示，總統蔡英文過去一直告訴大家雞蛋不要放在同個籃子，她也同意此說法，但民進黨執政8年，想問一下蔡總統，其他的籃子在哪？有其他籃子嗎？沒有啊！

游淑慧認為，除了反中、抗中以外，蔡總統沒幫台灣開拓新的市場，這才是讓台灣所有外銷貿易感到最痛苦的地方，蔡政府只阻止兩岸間的經貿往來，卻沒幫台灣企業界開拓新的市場。

被問到選情，游淑慧說，王世堅的風格就是送禮，送禮到哪都可以送，只是現在不管是國家或是大同、士林有非常多問題要解決，大同、士林屬老舊社區，需要更友善的都更法令協助老區翻新，王世堅做了25年的民意代表，立委及議員都當過，可以做的不能做的都試過，但大同仍一樣期待

游淑慧、韓國瑜到迪化商圈拜票，在掃街前先至當地香火興旺的霞海城隍廟參拜祈福，只見韓國瑜一到，支持者湧上前。（記者楊心慧攝）

游淑慧、韓國瑜到迪化商圈拜票，周邊有不少支持者。（記者楊心慧攝）

游淑慧、韓國瑜到迪化商圈拜票，在掃街前先至當地香火興旺的霞海城隍廟參拜祈福。（記者楊心慧攝）

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