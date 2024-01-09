游淑慧酸王世堅：原本一直坐著選 現在才出現街頭上

游淑慧今下午找國民黨不分區立委柯志恩、謝龍介至選區車隊掃街，出發前接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

2024/01/09 16:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）國民黨立委候選人游淑慧原本是台北市內湖、南港區議員，跨區到士林、大同區選立委，在選戰上較為艱辛，不過她今天酸，應該要把士林、大同區算進去激戰區，最近看到民進黨對手王世堅終於坐不下去了，本來他一直坐著選，現在終於站出來到街頭上，有很多人和她說，至今才看到王世堅。

游淑慧今下午找國民黨不分區立委柯志恩、謝龍介至選區進行車隊掃街，出發前游淑慧於大同區重慶北路3段上的競選總部集合，並接受媒體訪問。

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被問到全台立委有十六個激戰區，其中有五個在新北市，是否國民黨總統參選人侯友宜聲勢未起？游淑慧表示，新北市目前的國民黨立委僅三位，如今達五、六位皆屬激戰區，表示侯的氣勢有起來，讓國民黨立委候選人有機會變成五五波，甚至可翻轉，顯示只要主將夠強，小雞就會順勢上榜。

游淑慧笑說，激戰區應也要把士林、大同選區也加進去，最近王世堅終於坐不下去，本來他一直坐著選，現在終於站出來、站到街頭上，很多人和她回報，到現在才看到王世堅出現，所以熱度跟熟悉度都讓大家很陌生，她覺得1月13日大家走著瞧。

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