國民黨造勢晚會 嘉義縣市3選將籲支持侯友宜為嘉義打拚

國民黨今天晚間在嘉義市舉辦「嘉義團結之夜」聯合造勢晚會，現場氣氛沸騰。（記者王善嬿攝）

2024/01/09 21:13

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕2024大選進入最後4天，國民黨今天晚間在嘉義市舉辦「嘉義團結之夜」聯合造勢晚會，黨籍嘉市立委候選人張秀華、嘉縣海區立委候選人詹琬蓁及「在野大聯盟」無黨籍立委候選人林國慶接力上台宣講，向鄉親訴求支持總統候選人侯友宜，並將他們送入國會，與侯攜手共同為嘉義一起打拚。

晚會在嘉市金山路與大同路口封街舉辦，主辦單位宣稱現場超過2萬5千人，氣氛熱烈，藍營大咖集結，侯友宜與副總統候選人趙少康、黨主席朱立倫、不分區立委候選人韓國瑜及嘉義市長黃敏惠等人將陸續到場。

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嘉義縣、市3位立委選將陸續宣講，首先登場的林國慶呼籲大家要全力支持嘉義子弟侯友宜，打破明文規定（指立委陳明文），找回嘉義人的光榮，杜絕陳氏權貴王朝。

接著上台的詹琬蓁說，她的選區海區是侯友宜的家鄉，請大家用疼惜侯友宜的心，支持她進入國會，團結為嘉義打拚。

張秀華則表示，4年前，嘉義市民挺總統蔡英文連任、讓民進黨王美惠高票當選立委，嘉市所獲前瞻預算卻是全國最後一名，這對嘉市不公平，她更批對手心中只有黨意、沒有民意，籲選民支持她與侯友宜及政黨票投國民黨，為嘉市爭取建設，讓嘉市更好。

嘉義縣山區「在野大聯盟」無黨籍立委候選人林國慶今晚呼籲大家要全力支持嘉義子弟侯友宜。（記者王善嬿攝）

國民黨嘉縣海區立委候選人詹琬蓁演講時，請大家用疼惜侯友宜的心，支持她進入國會。（記者王善嬿攝）

國民黨嘉市立委候選人張秀華（右三）向選民喊話，支持她與侯友宜及政黨票投國民黨。（記者王善嬿攝）

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