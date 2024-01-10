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退警被約談 檢警：團費不合理、群組有人拉票希望送張安樂進立院

身兼中華統一促進黨中央委員的台粵交流協會理事長林國信（紅衣），日前被北檢諭令10萬元交保。（資料照）

身兼中華統一促進黨中央委員的台粵交流協會理事長林國信（紅衣），日前被北檢諭令10萬元交保。（資料照）

2024/01/10 15:56

〔記者邱俊福／台北報導〕苗栗縣警局退休警官劉佳昇去年10月到中國梅州尋根、旅遊，返台遭約談，藍委日前質疑司法介選。對此，有檢警專案人員今反駁，旅行團5天4夜的交通、食宿，團費只收9800元，顯不合理，公開行程有與中國統戰部部長等人員座談，接受招待返國後，該團微信群組內，有統促黨成員為該黨拉票，希望將列為不分區的總裁「白狼」張安樂送進立院等行徑，才拘提、約談，一切依法偵辦。

這名檢警專案人員表示，統促黨中央委員、海峽兩岸台粵交流協會理事長林國信，與同為統促黨成員、海峽兩岸台粵交流協會副理事長李維傑，受中國廣東省梅州市人民政府等單位指示、資助，邀約該黨成員或親友，在去年10月9日搭機赴金門，再透過小三通到中國，進行5天4夜的旅遊，每人僅付團費9800元。

經檢警調查，光搭機往返的交通費就需7、8000元，而包括劉佳昇等團員，前往中國後的交通、食宿皆由中國資助、招待，公開的行程中，大都是座談會、吃飯與遊覽中國相關企業、景點。座談會中，中國統戰部部長等統戰人員，有列席談話，宣揚促進統一言論。

該團微信通訊軟體有成立一個63人的群組，一半是台籍的團員，另一半則是中國官員，如港澳台事務局主任等。旅行團受招待返台後，李維傑於群組內籲請團員將政黨票投給統促黨，將總裁「白狼」張安樂送進立院，故涉及反滲透法、公職人員選舉罷免法。

檢警專案小組經蒐證後，拘提該團林、李，以及安樂之友會會長王啟鑌與統促黨成員等共6人，並通知劉佳昇等26人到案說明，訊後檢方認定林、李2人涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法等罪嫌重大，但無羈押必要，分別命具保10萬元、5萬元，其餘被告請回。

檢警專案人員強調，整起案件的偵查、拘提與通知到案，皆依法偵辦，外界所質疑的行政不中立與司法介選，絕非事實。經統計，至本月7日，各警察機關查獲境外勢力招待我國赴中旅遊18件、66人，移送14件56人。

退休警官劉佳昇去年10月赴中尋根、旅遊，上星期卻被檢警約談，立法院國民黨團日前陪同劉佳昇召開記者會，質疑司法強力介選。（資料照）

退休警官劉佳昇去年10月赴中尋根、旅遊，上星期卻被檢警約談，立法院國民黨團日前陪同劉佳昇召開記者會，質疑司法強力介選。（資料照）

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