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藍稱退休警官赴中尋根返台被約談 質疑司法介選

苗栗縣警局退休警官劉佳昇去年10月到中國梅州尋根、旅遊，上星期卻被檢方約談，立法院國民黨團今日陪同劉佳昇召開記者會，質疑民進黨選情告急，不惜動用司法強力介選，「難道選情告急到連客家人都要欺負？」（記者方賓照攝）

苗栗縣警局退休警官劉佳昇去年10月到中國梅州尋根、旅遊，上星期卻被檢方約談，立法院國民黨團今日陪同劉佳昇召開記者會，質疑民進黨選情告急，不惜動用司法強力介選，「難道選情告急到連客家人都要欺負？」（記者方賓照攝）

2024/01/08 17:45

〔記者林欣漢／台北報導〕苗栗縣警局退休警官劉佳昇去年10月到中國梅州尋根、旅遊，上星期卻被檢方約談，立法院國民黨團今日陪同劉佳昇召開記者會，質疑民進黨選情告急，不惜動用司法強力介選，「難道選情告急到連客家人都要欺負？」

劉佳昇指出，他去年6月退休，8月時透過客家友人知悉，祖籍廣東梅州蕉嶺正在招商，於是跟著招商團前往梅州，單純看看有無商機，同時也探訪客家祖籍故居。上星期卻接到刑事局通知書，以違反《反滲透法》要求他到案說明。

劉佳昇表示，北檢檢察官在苗栗刑大借場地詢問他，過程讓他非常不舒服，其實檢察官開出的通知書並沒有約束力，如果檢方開出拘票，他一定聲請法院提審。檢方以違反《反滲透法》罪名通知到案，這對在公部門服務35年的他來說根本就是不名譽的事情，「傳出去人家以為我叛國！」

黨團首席副書記長李德維說，退休警官前往大陸祖籍地看看，竟然受到檢方以違反《反滲透法》罪名通知說明，國民黨團不願意見到國人會有如此的遭遇，難道是民進黨總統候選人的選情告急，所以司法介選變得非常嚴重，要製造國內風聲鶴唳的氛圍？

李德維表示，民進黨政府不要欺負苗栗人、客家人，令人忍無可忍。若真有違反《反滲透法》證據，大家無話可說，但沒有任何事證，卻搞到半夜才放人，讓被傳喚人遭鄰居議論，名譽遭到損害。呼籲檢調單位，選舉僅剩下幾天，請停止司法介選。

藍委游毓蘭也說，劉佳昇是在退休之後，遵循父親遺訓前往大陸客家老家尋根，竟然遭到檢方通知傳喚。在苗栗客家鄉，哪個家裡不都懸掛著堂號？在墓碑上載明著堂號？這代表要後代子孫不要忘本，知道自己祖先、父輩是在哪裡，認祖歸宗、慎終追遠，難道不忘本，不是一種美德？

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