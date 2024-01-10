中國介選鎖定蔡英文 虛擬主播散播抹黑「秘史」

YT等網路平台近日大量出現攻擊蔡英文的影音。（圖擷取自學者王宏恩臉書）

2024/01/10 12:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣大選前夕，中國的干預是鋪天蓋地，最新情形則鎖定蔡英文總統。國安人士在一場簡報會指出，從月初開始，包括YT等社群平台，散佈所謂「蔡英文秘史」，內容除抹黑施政並極盡人格羞辱。這是透過生成式AI技術，配上機器虛擬主播產生的語音，在網路上快速且大量散播，例如YT曾在同一時間有超過4百支影片、近2百個頻道播出相關內容。我方研判，從其特徵與手法比對看，幕後黑手應為中國國安部。

國安部門發現，本月2日境外開放資料庫平台Zenodo，被置入一份達300頁電子書「蔡英文秘史」，內容有學歷造假、同婚可怕、家族問題、生活淫亂以及防疫失敗等各種假訊息操作，然後經由AI生成技術，用機器語音念出電子書內容，這類假主播影音模式，出現在YT等各大社群平台，內容相同，而虛擬主播則不同面貌，有女主播，有聖誕老公公，還有外國人，然後每過幾分鐘，就有好幾百個帳號貼出這YT內容。即便下架影音或刪除帳號，在很短時間內又出現其他新帳號，繼續張貼這些抹黑蔡英文的影音內容。

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國安部門人士另說，這類造假技術，大量使用了中國字節跳動公司的開發軟體「剪映」，再搭配虛擬主播產生不實內容。而字節跳動即為引發爭議的短影音「抖音」的母公司。

國安人士說，中共針對民主國家的領袖發動認知攻擊，不是頭一遭，去年10月加拿大總理杜魯道也被鎖定。不過，以攻擊規模與投入資源看，這次則更顯著。至於為何選擇蔡英文，而不是直接攻擊民進黨總統候選人賴清德，國安人士認為，中共除利用台灣選舉進行「練兵」，以較新的網路技術發動資訊作戰，而蔡總統雖不是參選者，但民眾對其好感度與支持度，有助於「加持」黨籍候選人，像是最近爆紅的「在路上」影片。因此，中國方面在選前醜化蔡英文個人與台灣總統形象，貶抑施政，亦具打擊執政民進黨的效果，這仍是為了介選目的。

國安部門指出，這些假影音的除透過YT，還包括臉書、平台X（推特）、IG等各大社群，甚至連維基百科與爆料公社都有。而且不同於過去假訊息多於封閉性的政治族群散佈，這次則利用一些開放式的網路平台為跳板，例如一些名為「租屋賣屋」的臉書粉專，或是PTT裡漫畫版，以及提供投稿的「鏡文學」，都被發現不斷置入這些抹黑我們國家元首的錯假影音，試圖突破同溫層的非政治類別。不過，由於機器主播太過「虛擬」，以及頻繁使用「島內」、「蔡當局」等中國慣用語，內容則顯粗糙，點閱效果極低。

國內一些粉專已對此示警，呼籲大家要注意這類「3人成虎」的荒謬信息傾向。例如粉專「奶茶同萌」提到，在1月5日收到私訊，內容表示對方想要爆料蔡英文的事情，並附上一個網址。友站「維尼之聲」也在留言區出現類似的連結，點進去也是「蔡英文祕史」。

學者王宏恩於臉書指出，看到了YT這3天內超過100支影片上傳，都是一模一樣的念同一份文件，配上機器產生的語音、自動配嘴型跟手勢、字幕跟原始文件都有部分簡體字、但把幾個主播配上不同的背景顏色、再加上搜尋關鍵字找到的隨機圖片，快速生成上百支影片同時上傳，看起來像是有無數小主播同時關心這個議題。他認為，雖然單支點閱數都趨近於零，但目的就是要造成聲量變化，十足的偕同行為火力展示。

國內粉專相互示警。（圖擷取自奶茶同萌臉書）

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