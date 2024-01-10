中共介選空前嚴重 陸委會籲全民共同反制

陸委會強調，為維護總統及立委選舉的公平及公正性，對於境外勢力介選行為，政府已展開全線清查、全力偵辦，並籲請全民共同反制。 （資料照）

2024/01/10 11:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2024總統大選將屆，中國介選空前嚴重。陸委會今日在臉書發文羅列十幾種介選慣用手法，強調為維護總統及立委選舉的公平及公正性，對於境外勢力介選行為，政府已展開全線清查、全力偵辦、全面防堵，並籲請全民共同反制。

關於介選慣用手法，陸委會指出，政府已全線清查，包括金援特定參選人影響選勢走向、提供落地招待綁樁、引導媒體及民調業者配合對台統戰政策、扶植「親中」組織發揮「促統」內應力量、資助偏鄉或族群爭取政治認同、利誘特定團體或人士為陳抗、刺蒐行為。

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並針對新興介選模式加強查察，包括在地協力、旅遊招待、不實民調、不實訊息、深偽技術。

根據統計，2023年介選案件查獲數計77件157人，較2020年16件27人大幅增加；陸委會指出，2023年因涉犯《反滲透法》遭羈押人數有8人，顯見《反滲透法》對於防堵境外勢力介選已發揮顯著效果。

全民反制方面，陸委會提及「加強宣導」，提醒民眾注意滲透陷阱、拒絕境外有心款待，捍衛公正公平選風，鼓勵檢舉境外勢力介選，最高獎金2000萬元。全面防堵部分，政府已透過防堵不法資金、加強查緝介選人脈、迅速偵辦重大假訊息三大面向，全面防堵境外介選行為。

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