曾玟學控對手論文涉抄襲 邱鎮軍陣營：比對相似度符合學校規定

曾玟學（左）控對手邱鎮軍（右）的碩士論文涉嫌抄襲。邱鎮軍陣營則回應，邱的論文本文經比對，相似度約28%，符合學校對於論文的門檻規定。（苗栗縣選委會提供）

2024/01/10 14:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學，今（10）日控對手國民黨立委候選人邱鎮軍的國立暨南大學高階經營管理碩士論文涉嫌抄襲，連論文致謝辭都是從「百度」抄來。邱鎮軍陣營則回應，邱的論文經「快刀」系統比對，本文所得相似度約28%，符合暨南大學該系所對於論文的門檻規定。

曾玟學指出，邱鎮軍於2018年取得國立暨南大學高階經營管理碩士學位學程學歷，但邱的62頁論文中，問卷附件達30頁，本文僅32頁，其中又有約15頁是圖表，亦即文字部分更只剩下17頁，且多處涉嫌抄襲。不僅如此，邱鎮軍連自己的論文致謝辭都是從「百度」抄來。

請繼續往下閱讀...

曾玟學說，他已正式向暨大具名檢舉，並經向暨大求證，之前僅有高職學歷的邱鎮軍無法以大學或專科同等學力就讀碩士，唯一可能就是業界優秀人才的「吳寶春條款」。曾玟學批評，邱鎮軍把暨大給他進修的機會，用一份連高中的專題報告都不如的論文交差了事，一點誠意都沒有。

「邱鎮軍可以打混，但是苗栗不能再浪費時間。」曾玟學指出，邱鎮軍不僅擔任議員時在議會問政不認真，選舉政見東抄西抄，凸顯邱鎮軍沒料的本質，並批評邱鎮軍的能力不僅無法面對國會高強度的質詢與議題攻防，也沒有能力在各縣市高度競爭中替苗栗爭取經費和建設。

邱鎮軍陣營表示，陣營早預料到對手會來這一手抹黑操弄，團隊早就針對邱鎮軍論文利用「快刀」系統進行相關比對；快刀是國內以中文文獻資料庫為主的相似度比對系統，不僅被各大院校採用，也獲得2014年經濟部百大創新產品獎和2018年國家品牌玉山獎，在國內極具公信力。

邱陣營表示，團隊將邱鎮軍的論文，排除目錄、致謝、文末文獻、附件及圖表後再由快刀系統進行比對，所得相似度約28%左右，完全符合暨南大學該系所對於論文的門檻規定。

邱陣營表示，比對系統間可能因資料庫收集和演算法的不同，有不同的比對結果。不過比起曾玟學的論文根本不公開電子檔，僅開放紙本論文，無法用比對系統比對，不知道誰才是做賊心虛。

曾玟學控對手邱鎮軍的國立暨南大學高階經營管理碩士論文涉嫌抄襲，連論文致謝辭都是從「百度」抄來。（曾玟學競總提供）

邱鎮軍陣營則回應，邱的論文經「快刀」系統比對，本文所得相似度約28%，符合暨南大學該系所對於論文的門檻規定。（邱鎮軍競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法