為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

30年前當憲兵打警察？ 邱鎮軍認了︰年輕人口角和解收場

30年前，憲兵邱鎮軍打警察。國民黨苗栗縣第二選區候選人邱鎮軍今（9）日承認就是他。 （記者彭健禮攝）

30年前，憲兵邱鎮軍打警察。國民黨苗栗縣第二選區候選人邱鎮軍今（9）日承認就是他。 （記者彭健禮攝）

2024/01/09 11:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕30年前，憲兵邱鎮軍打警察。與民進黨合作的苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學質問競選對手國民黨候選人邱鎮軍是否就是該人？邱鎮軍今（9）日承認就是他。

邱鎮軍今天召開記者會，表示這事發生在30幾年前他當兵時。當天雙方都穿運動服，互相並不了解對方身分，當時對方先行挑釁，就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場。

邱鎮軍表示，但對手為了選舉惡意連結無限上綱，據聞還要出黑函文宣，若真有此事將立即採取法律行動反制。

此外，邱鎮軍表示，國中生割喉案，受害者家屬發出反廢死聲明，竟遭到廢死聯盟發文嗆聲，他明確表達支持家屬立場，認為亂世重典社會需要撥亂返正，對於廢死聯盟冷血聲明感到憤怒，批廢死聯盟的聲明毫無人性，只有加害者人權，沒有受害者人權，令人無法苟同。

邱鎮軍表示，對手曾玟學也曾經在2021年1月29日在竹南磨石生活工作室舉辦的海旺天光講座公開表達廢死立場，試問支持廢死的曾玟學，鄉親投得下去嗎？

邱鎮軍表示，在台灣每個人都應該有免於恐懼的自由，更應該享有免於無辜受害的保障，因為每增加一個無辜的受害者，就是增加一個家庭一輩子的痛苦折磨，支持反廢死才是公平正義，他也簽署羅智強等多位國民黨立委候選人發起的「反廢死實現正義公約」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
邱鎮軍競總籲小心選舉奧步 曾玟學總部馬上回擊
2024/01/08 17:36

邱鎮軍競總籲小心選舉奧步 曾玟學總部馬上回擊
曾玟學問邱鎮軍︰是否暴力圍毆警察、論文涉抄襲、謝辭抄「百度」
2024/01/08 14:38

曾玟學問邱鎮軍︰是否暴力圍毆警察、論文涉抄襲、謝辭抄「百度」

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
揭染毒遊藝場被邱鎮軍提告 曾玟學出庭正面迎戰
2024/01/05 17:00

揭染毒遊藝場被邱鎮軍提告 曾玟學出庭正面迎戰
再揭黑料！曾玟學問邱鎮軍「過去的幫派ID4和你是什麼關係？」
2023/12/28 16:31

再揭黑料！曾玟學問邱鎮軍「過去的幫派ID4和你是什麼關係？」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播