30年前當憲兵打警察？ 邱鎮軍認了︰年輕人口角和解收場

30年前，憲兵邱鎮軍打警察。國民黨苗栗縣第二選區候選人邱鎮軍今（9）日承認就是他。 （記者彭健禮攝）

2024/01/09 11:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕30年前，憲兵邱鎮軍打警察。與民進黨合作的苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學質問競選對手國民黨候選人邱鎮軍是否就是該人？邱鎮軍今（9）日承認就是他。

邱鎮軍今天召開記者會，表示這事發生在30幾年前他當兵時。當天雙方都穿運動服，互相並不了解對方身分，當時對方先行挑釁，就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場。

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邱鎮軍表示，但對手為了選舉惡意連結無限上綱，據聞還要出黑函文宣，若真有此事將立即採取法律行動反制。

此外，邱鎮軍表示，國中生割喉案，受害者家屬發出反廢死聲明，竟遭到廢死聯盟發文嗆聲，他明確表達支持家屬立場，認為亂世重典社會需要撥亂返正，對於廢死聯盟冷血聲明感到憤怒，批廢死聯盟的聲明毫無人性，只有加害者人權，沒有受害者人權，令人無法苟同。

邱鎮軍表示，對手曾玟學也曾經在2021年1月29日在竹南磨石生活工作室舉辦的海旺天光講座公開表達廢死立場，試問支持廢死的曾玟學，鄉親投得下去嗎？

邱鎮軍表示，在台灣每個人都應該有免於恐懼的自由，更應該享有免於無辜受害的保障，因為每增加一個無辜的受害者，就是增加一個家庭一輩子的痛苦折磨，支持反廢死才是公平正義，他也簽署羅智強等多位國民黨立委候選人發起的「反廢死實現正義公約」。

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