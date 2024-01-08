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曾玟學問邱鎮軍︰是否暴力圍毆警察、論文涉抄襲、謝辭抄「百度」

曾玟學問邱鎮軍是否暴力圍毆警察、論文涉抄襲謝辭抄「百度」。（苗栗縣選委會提供）

曾玟學問邱鎮軍是否暴力圍毆警察、論文涉抄襲謝辭抄「百度」。（苗栗縣選委會提供）

2024/01/08 14:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣立委政見發表會再度引發隆隆炮火。苗栗縣第二選區立委政見發表會時，國民黨提名的邱鎮軍先表示，對於對手選情告急的各種抹黑手段，於發表會不會回應；對手曾玟學則批邱鎮軍先打預防針逃避問題，並要求邱鎮軍回答是否曾圍毆警察、質疑論文抄襲。

曾玟學則提出沉浸式教學，以及在地高等教育機構培育客語教學人才等等。還有鼓勵與推廣各項客語以及客家文化創作，從文學、影集，到各種生活紀錄。

曾玟學指出，不只是許多政見雷同，邱鎮軍過去在和徐耀昌初選時，也被批評抄襲其臉書文章和競選文宣，僅把「徐耀昌」名字更換後，就複製貼上。徐耀昌陣營批評這種抄襲行為根本是盜用，簡直跟小偷一樣，請邱鎮軍應該準備好了再來。

曾玟學也批評，邱鎮軍碩士論文辭抄襲中國「百度百科」2006年問答，僅修改校名、人名，後整段複製貼上，相當誇張。並問邱鎮軍忙完了沒？要求邱鎮軍正面回應是否曾涉及圍毆警察。

邱鎮軍提出支持青年成家、友善托育環境；多元教育發展，7到12歲由國家顧，課後輔導國家負責、逐年補助大學私校學雜費至5萬、學貸免利息等；他也強調要提升醫療品質與落實長照。

邱鎮軍也提出，將解決農業勞動力不足問題、鼓勵青年返鄉；能源政策則以核養綠；強化青創園地，提高青年創業額度；強調要勞資雙贏，逐年提升基本工資至3萬3千；活化苗栗市大坪頂地區可成為銅科衛星基地；推動國道匝道口便捷苗南縣觀光產業與農產運輸；檢討地方統籌分配款不公、推動創稅獎金；最後則為活絡閒置空間如大湖農改場、保護文化資產、融合多元族群。

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