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苗縣立委公辦政見會登場 4選將暢談理念及政績

苗栗縣立委首場公辦政見會登場，第一選區候選人康世明（右）及陳超明，會前比出自己的號次，爭取選民支持。（苗栗縣選委會提供）

苗栗縣立委首場公辦政見會登場，第一選區候選人康世明（右）及陳超明，會前比出自己的號次，爭取選民支持。（苗栗縣選委會提供）

2024/01/05 19:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗立委選舉首場公辦政見會今（5日）天登場，第一選區立委候選人康世明提出「改變苗栗新五力」政策，對手陳超明則大打政績牌，第二選區候選人邱鎮軍全場用客語發表苗北、苗中、苗南三大區域政見；曾玟學則闡述醫療及交通等經建政見。

首位發言的康世明「改變苗栗新五力，苗栗改變大前進」政見，分別提出「文教有力，希望苗栗」、「醫療有力，顧好健康」、「交通有力，加速啟動」、「產業有力，加速升級」、「觀光有力，永續環境」五面向的政策。

陳超明細數擔任立委將近12年內，為苗栗縣爭取超過454億元建設經費，並爭取竹南龍鳳漁港聯外道拓寬、造橋交流道興建、白沙屯拱天宮北側與南側聯絡道、改善苑裡地區無自來水等，陳強調，這些都是地方期待許久的建設都在他手上獲得解決。

曾玟學則提出苗栗人最在乎的醫療政見，主張苗栗醫院未來要設立腦中風、癌症中心：交通政見提出頭份交流道改善、台72線快速道路銜接國道、卓蘭140縣道快速道路快速化等。同時，曾玟學主張以苗栗市為核心推動苗栗門面計畫，藉由城區活化和產業引入，讓苗栗市恢復縣治的活力。

邱鎮軍則表示，苗北的頭份市區飽和，未來配合頭份第二交流道、科學園區擴大，將擴大頭份交流道以東的區域發展，讓市地、交通完善規劃；苗中地區則要爭取玉清大橋銜接國道一號，便利苗栗市發展，同時爭取台72線新建新東大橋交流道，打通苗中的關鍵交通路線，帶動公館尖山鶴岡地區發展，同時結合銅鑼科學園區的產業鏈，打造大坪頂產業園區，並推動發展航太園區，為苗栗市帶來工作機會。

苗栗縣立委首場公辦政見會登場，第二選區候選人曾玟學（左）及邱鎮軍，會前比出自己的號次，盼選民全力支持。（苗栗縣選委會提供）

苗栗縣立委首場公辦政見會登場，第二選區候選人曾玟學（左）及邱鎮軍，會前比出自己的號次，盼選民全力支持。（苗栗縣選委會提供）

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