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邱鎮軍競總籲小心選舉奧步 曾玟學總部馬上回擊

選戰到了決戰關頭，苗栗縣第一選區立委候選人邱鎮軍競選總部召開決戰「關鍵時刻 小心選舉奧步！」記者會，公布民進黨歷屆選舉常使用的奧步。（記者張勳騰攝）

選戰到了決戰關頭，苗栗縣第一選區立委候選人邱鎮軍競選總部召開決戰「關鍵時刻 小心選舉奧步！」記者會，公布民進黨歷屆選舉常使用的奧步。（記者張勳騰攝）

2024/01/08 17:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕選戰到了決戰關頭，國民黨苗栗縣第一選區立委候選人邱鎮軍競選總部今（8日）天下午召開決戰「關鍵時刻 小心選舉奧步！」記者會，公布民進黨歷屆選舉常使用的奧步，並指對手屢次使用造謠抹黑的選舉手段，意圖影響選舉，邱總部已成立抓鬼小蜜蜂、律師團，呼籲鄉親小心防範，並保住一席真正的客家立委。曾玟學競選總部也馬上回擊，指所有揭露邱鎮軍「賭、毒、統、黑」的言論皆有所本。

邱鎮軍競選總部發言人詹嘉玲表示，此次選舉期間，對手不斷不實影射，並製造莫須有罪名強扣邱鎮軍身上，包括黑衣人事件、假民調等，代表對手只會用潑髒水的方式進行選舉。有鑑於對手慣用惡劣選舉方法，並且在選前最後5天的期間內，恐怕會自導自演以影響選舉結果，呼籲所有鄉親要小心防範，並且該總部已經成立抓鬼小蜜蜂、律師團等，如發現企圖抹黑、造謠或破壞公正選舉事件，競選總部將立即反制，絕不讓惡劣選風入侵、破壞純樸苗栗。

詹嘉玲強調，民進黨的選舉奧步劣跡斑斑，歷次重要選舉已經多次使用奧步獲得勝選，最近一連串的到中國探親旅遊團被查水表、檢調約談，無言論自由的綠色恐怖、雙標辦案，更是民進黨執政團隊用國家機器，製造寒蟬效應，讓選民心生畏懼，不敢支持國民黨的候選人。

曾玟學競選總部也回擊，邱鎮軍若擔心這次選舉有人賄選、作票，那一定不可能是曾玟學。邱鎮軍只要保證自己不賄選，並約束好自己的團隊，即可確保乾淨選風。

曾玟學競選總部強調，所有揭露邱鎮軍「賭、毒、統、黑」，甚至是圍毆警察疑慮皆來自公開訊息，包含新聞報導、司法裁判書、網路公開資料。曾玟學的言論皆有所本，只有邱鎮軍能夠抹黑邱鎮軍。

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