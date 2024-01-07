到苗栗客家庄輔選曾玟學 賴清德︰打造苗栗為觀光科技大縣

民進黨總統候選人賴清德（右五），到苗栗市客家庄，全力替苗栗縣立委第二選區候選人曾玟學（右三）拉抬聲勢，希望苗栗鄉親全力支持。（記者張勳騰攝）

2024/01/07 12:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨總統候選人賴清德，今（7日）上午到苗栗市西山聖帝廟參拜，並全力替立委第二選區候選人曾玟學拉抬聲勢，賴清德誇讚曾玟學年輕無畏，5年來問政表現第一，深入基層服務，對苗栗未來的發展面面俱到，是苗栗未來的希望，希望鄉親全力支持；賴清德也強調將把苗栗縣從農業縣打造成觀光及科技大縣。

賴清德今天由行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、苗栗縣議員許櫻萍及徐筱菁、陳光軒、陳春暖、前苑裡鎮長杜文卿等人陪同前往西山聖帝廟參拜，祈求國泰民安，風調雨順。

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選前黃金週，賴清德也搶攻苗栗縣客家庄票源，並全力替曾玟學拉抬聲勢，賴清德致詞時時誇讚曾玟學是苗栗未來的希望，年輕無畏，勇敢篤定，10年前參加學運，成功擋下服貿協定，如果10年前簽定服貿的話，現在台灣的經濟會受到重大影響，各行各業也受到衝擊，社會不會像今天這樣安定。

賴清德表示，曾玟學充滿理想、抱負，沒有包袱，為了國家及苗栗一起努力，最近面對對手抹黑、攻擊，曾玟學勇敢面對，希望苗栗鄉親能做曾玟學的後盾，給曾支持。

賴清德指出，他在各縣市都提出均衡台灣國家建設計畫，屬於苗栗縣的計畫，跟曾玟學所提的政見，很多是一樣，未來會與曾玟學一起建設苗栗，他的心願是將苗栗從農業縣，打造成觀光及科技大縣，尤其他提出的桃竹苗大矽谷計畫，就是要將新竹科學園區的科技產業效益，挹注到苗栗，創造更多就業人口，而且是高薪人口，帶動苗栗其他產業發展。

賴清德更籲請苗栗鄉親全力支持民進黨第一選區立委候選人康世明及曾玟學，把苗栗的票開出來，康、曾兩人高票當選，國會就過半，賴清德也一定當選。

民進黨總統候選人賴清德，到苗栗市西山聖帝廟參拜，祈求國泰民安，風調雨順。（記者張勳騰攝）

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