曾玟學單車衝選情 康世明掃街催票

苗栗縣綠營立委候選人康世明掃街拜票。（康世明競總提供）

2024/01/07 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕超級星期六，苗栗縣綠營兩立委選將馬不停蹄，第一選區候選人康世明，昨日間掃街拜票、晚間舉辦問政說明會；第二選區候選人曾玟學展開環山線反毒單車騎行；民進黨總統候選人賴清德也將於今天分別與康、曾合體造勢，為勝利衝刺。

民進黨苗縣黨部表示，賴清德將於今日上午十點、十一點先後到苗栗市西山聖帝廟、竹南保民宮參香，屆時將分別與曾玟學、康世明合體造勢，籲請鄉親站出來，選對的人，讓台灣在對的路上持續前行。

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賴清德今苗市、竹南拜廟 挺兩選將

康世明昨前往苑裡、後龍市場拜票，晚間在苑裡舉辦問政說明會；不少市場攤商見康「又來了」給予肯定，康承諾「我不會只來一次，就算當選，也一定會一直給大家看得到」，民進黨縣議員羅貴星也當康的分身，前往銅鑼市場拜票。

康世明說，要把握選前每一刻與選民拉近距離，向鄉親傳達理念與政見，並盡可能地握到每一雙選民的手，感謝苗栗隊齊心齊力，懇請鄉親支持溫暖正派的康世明，一定能為苗栗海線帶來新的改變。

曾玟學昨展開環山線反毒單車騎行，一早由頭份競選總部出發，沿台三線往三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖挺進，最後抵卓蘭，今日中午再從卓蘭出發，沿台十三線往北經公館、苗栗、頭屋返回頭份，預計兩天完成騎行選區各鄉鎮市。

曾玟學表示，苗栗山線地形高低起伏，以單車騎行不容易，就跟這次選戰一樣，但他昨天較預計時間提早一個小時抵達卓蘭，讓他更有信心可以跨過重重困難，衝向勝利終點。行前，曾宣布將得票補助款全數捐出，提供反毒防治等公益團體和機構使用，為反毒工作盡一分心力。

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苗栗縣綠營立委候選人曾玟學環山線騎單車衝刺選情。（曾玟學競總提供）

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