批邱鎮軍涉黑賭毒還曾圍毆警察 曾玟學：邱當選讓苗栗蒙羞

曾玟學批評邱鎮軍讓苗栗蒙羞。（記者陳奕劭攝）

2024/01/10 13:48

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數3天，為了號召更多選民出來投票，「這個世代」連線成員吳沛憶、苗博雅、賴品妤、曾玟學、黃捷今天（10日）在台北火車站集合，號召年輕人返鄉投票。談到立委選情，苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學批評對手邱鎮軍涉黑、賭、毒，還曾圍毆警察，讓他當選只會讓苗栗蒙羞。他相信苗栗縣第二選區改變氣氛猛烈，這次會開出意外的結果。

曾玟學痛批邱鎮軍，從毒品、賭博、黑道的爭議都說不清楚，昨天承認自己曾圍毆警察，這樣的人要代表苗栗走進國會，讓他當選只會讓苗栗蒙羞。他強調，每一票代表家鄉的未來，會決定誰代表故鄉，拜託大家肯定認真為台灣付出的政治人物。

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談到苗栗立委選情，曾玟學表示，他們在苗栗選舉遭受非常大的壓力，不只是里長被綁得很緊，就連派報志工都被威脅，掛的布條會被拆、旗子會被扯掉，這都是他在地方遇到的壓力；而對手每天開記者會抹黑，卻不敢面對質疑。

曾玟學表示，他在苗栗市辦的每一場問政說明會，都場場爆滿。許多在苗栗服務的人都說，苗栗市從來沒有這樣的狀況。也有鄉親說，他們略有耳聞邱鎮軍所作所為，沒有人敢開口，這次有人勇敢揭穿，帶給他們勇氣。苗栗縣第二選區改變氣氛猛烈，尤其是苗栗市更是活起來了，相信這次會開出令人意外的結果。

談到立委選情，吳沛憶表示，這一區和總統大選都是「三腳督」，而她是唯一主張反對兩岸服貿重啟、中生來台就業的候選人，呼籲對手們說明清楚自己政見與立場。

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「這個世代」成員集結。（記者陳奕劭攝）

「這個世代」成員集結。（記者陳奕劭攝）

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