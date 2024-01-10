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黃偉哲「美的催票」：台南很美，選對的人，讓台南更美

青鯤鯓鹽田「生命之樹」之美。（擷自黃偉哲臉書）

青鯤鯓鹽田「生命之樹」之美。（擷自黃偉哲臉書）

2024/01/10 12:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南很美，選對的人，讓台南更美」！距13日投票選前倒數關鍵，台南市長黃偉哲今（10）日在臉書發文，感性訴求台南之美，呼籲大家踴躍出門投票，走在正確的道路上，讓台南更美。

黃偉哲說，適逢台南進入國際貿易舞台400年紀念，包括CNN、紐約時報、日韓等知名媒體都專文報導，紛紛驚呼台南是如此美麗。這幾年，台南不只是有著古都文化的美，現代科技、人文藝術，都在這座台灣最早的城市，綻放出新的光彩。還有南美館二館、沙崙智慧綠能科學城、亞太棒球村、青鯤鯓鹽田生命之樹、河樂廣場等好多建設被看見。

黃偉哲表示，這幾年的台南，在賴清德市長任內建立的基礎上，全力衝刺，朝著更好的未來。前方的道路，會有很多需要我們一起攜手度過的挑戰，相信以台南人勤奮堅毅的性格，就和這座城市4百年來的故事一樣，「會朝著對的路，堅定走下去」。

黃偉哲表示，從啟動到全力衝刺，需要時間的累積；面對國際激烈的競爭局勢，方向只要稍有偏差，台灣將會從穩健正確的航道，進入風暴動盪之中。黃偉哲並在文末張貼「賴蕭配」、6位黨籍立委候選人與民進黨政黨票競選號次，懇託呼籲「選對的人，走對的路」，所有關心台灣、在乎家人的好朋友們，出門投票。

台南推動棒球運動發展，建設國際亞太棒球村。（擷自黃偉哲臉書）

台南推動棒球運動發展，建設國際亞太棒球村。（擷自黃偉哲臉書）

台南沙崙智慧綠能科學城，啟動台南科技新都。（擷自黃偉哲臉書）

台南沙崙智慧綠能科學城，啟動台南科技新都。（擷自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲貼臉文呼籲粉絲支持民進黨，「選對的人，走對的路」。（擷自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲貼臉文呼籲粉絲支持民進黨，「選對的人，走對的路」。（擷自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲今日以「台南很美」感性訴求，選對的人讓台南更美。（擷自臉書）

台南市長黃偉哲今日以「台南很美」感性訴求，選對的人讓台南更美。（擷自臉書）

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