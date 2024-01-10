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再批黃珊珊 謝立功提3忠告︰恐帶民眾黨往敗選懸崖衝

前秘書長謝立功今（10）日對黃珊珊提出3項忠告，盼黃能發揮「煞車皮」作用，若持續讓中立理性選民流失，恐難免朝向「敗選懸崖」衝去。（資料照）

前秘書長謝立功今（10）日對黃珊珊提出3項忠告，盼黃能發揮「煞車皮」作用，若持續讓中立理性選民流失，恐難免朝向「敗選懸崖」衝去。（資料照）

2024/01/10 12:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊近期頻頻槓上媒體，前秘書長謝立功今（10）日對黃珊珊提出3項忠告，盼黃能發揮「煞車皮」作用，他批評，若持續讓中立理性選民流失，恐難免朝向「敗選懸崖」衝去。

謝立功批評，黃珊珊帶頭對抗媒體界是荒謬難以理解，民眾黨自媒體確實實力雄厚，但全台選民仍有大量傳統媒體受眾，不能將全部媒體動輒扣上「封殺」的大帽子，盼黃珊珊能發揮煞車皮作用，不用讓近乎瘋狂、不理性的地圖炮式戰略，偏離爭取最大支持的道路，若持續讓中立理性選民流失，恐難避免朝「敗選懸崖」衝去。

謝立功給黃珊珊的3項忠告為，「民眾黨和柯主席原來的目標應是建立聯合政府，朋友要多、敵人要少，不應排擠願意幫忙的人」、「至今未回覆KPI，不分區兩年的協議是否簽署？個人利益不應超過黨的利益，為黨和柯文哲理念，應隨時可犧牲」，以及「近期帶頭針對媒體全面開戰的行為簡直荒謬，將友善媒體也都打成黑柯，媒體都有跑民眾黨線的記者，身為總幹事應與發言人一起經營協調好媒體關係，更何況發言人及文宣系統都有媒體背景，怎麼會弄成媒體夾殺全面對抗的做法？應儘速修復媒體關係，這樣帶著全黨『火車對撞』的行為，不僅不理性、也不科學、更不務實」。

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