被指「賣芒果乾」機密文件外流 民進黨駁斥抹黑：直接提告！

民進黨發言人張志豪表示，民進黨根本沒有這樣的文件，該候選人在選前惡意栽贓抹黑，企圖影響選情，相關證據已交給大選律師團加以提告。（資料照）

2024/01/10 12:47

〔記者陳政宇、甘孟霖／台北報導〕選戰倒數3天，無黨籍立委候選人侯漢廷今（10）日指控，民進黨內部有一份機密文件，要求政府部門及媒體輔選，手法包括抹紅、賣芒果乾（亡國感）等。對此，民進黨嚴正駁斥，根本沒有這份文件，對於任何惡意栽贓抹黑，將直接提告。

侯漢廷今召開記者會表示，該機密文件的發文者為民進黨中央政策委員會，日期是去年11月20日，解密條件或保存期限為10年，還標註民進黨秘書長許立明「批准」。

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對此，民進黨發言人張志豪今回應，民進黨根本沒有這樣的文件，該候選人在選前惡意栽贓抹黑，企圖影響選情，相關證據已交給大選律師團加以提告。

「造謠抹黑的極致就是直接偽造！」張志豪說，《聯合報》先前也造假報導「美國要求我方投資興建新型P4實驗室，研發生物戰劑」，後來證實是不實錯假新聞。

張志豪強調，民進黨中央從來就沒有這樣的資料，也沒這樣的格式，候選人自我幻想，自己打字偽造，就當作民進黨的會議記錄，已經不是烏龍爆料，而是刻意偽造，應該立刻道歉。

此外，一名黨內人士直言，該文件偽造得太假，民進黨不會用「批准」這種字眼。

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