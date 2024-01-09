國防部公布中國運載火箭路徑圖 偏離航線經過台南、台東上空

國防部今晚公布中共運載火箭航線示意圖。（國防部提供）

2024/01/09 21:11

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部今天首度發布「國家級警報」簡訊，指出中國下午3點4分發射衛星，飛越台灣南部上空，請民眾注意安全，國防部隨後以新聞稿證實，中國執行長征系列運載火箭搭載衛星任務。國防部晚間公布火箭航線示意圖，指出中國火箭在發射過程中偏離航線，飛入台灣本島南部上空，以500公里高的高度飛越台南、台東等地上空，隨後脫離台灣防空識別區。

針對「國家級警報」簡訊，國防部今晚以錄製影片的方式回應。國防部情次室次長顏有賢中將指出，國軍在今天下午3點3分的時候，偵獲中共西昌衛星發射中心發射的長征型火箭，火箭依據美國聯邦航空管理局所公布的飛行航線圖，是會進入台灣西南空域，但不會經過台灣本島上空，但該枚火箭經過湖南郴州之後的軌跡異常，隨後進入台灣防空識別區通過台南、台東上空。

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顏有賢表示，因為有異常情況，因此國軍利用告警系統以簡訊通知國人提高警覺。作計室防空暨資戰處處長莊鴻文少將補充，「國家級防空警報」由空軍作戰指揮部指揮官依照掌握的當前狀況，參考國軍突發狀況處置規定下達並發佈指令。

針對外傳過程中有衛星助推火箭掉落，形成危害；顏有賢說，中共此次火箭發射，依其公布飛行路徑，其殘骸落區均在中國大陸（貴陽、郴州）境內，此次監控有異常，「其危害不會比飛彈還要嚴重」。

至於過去中國軍演發射飛彈經過台灣上空，未發布警報，此次卻發布警報的原因，未來是否會逐一發布？顏有賢說明，只要未經許可申請同意進入台灣防空識別區跟領空所有航空實體器，國防部一定全程掌握監控，從過去的經驗吸取社會大眾的建議，因次這次事件非常好的例子，國軍全程掌握，當發現有異常情況，適時公布，啟動空中告警預警系統以簡訊方式讓國人掌握應處。

國防部發言人孫立方少將指出，國防部對領空立場依法施政沒有改變，但國防部也了解國際對領空定義有爭議，並沒有一致說法，所以對於任何通過領空的飛行物，都會綿密監偵掌握，但會視飛行高度、可能對台灣的危害，適切反應跟應處。

最後，顏有賢表示，國軍針對這次中國所發射的衛星火箭因為有異常情況，進入台灣本島南部上空，所以飛彈空中威脅系統以簡訊方式告知國人提高警覺，中文部分跟國人說得非常清楚，這次國防部也深感抱歉，英文「missile」（飛彈）的用詞不夠精準，會重新檢討相關系統有無用詞不當、馬上修訂，此次偵獲火箭經過的高度，是在台灣本島上空500公里以上。

莊鴻文指出，考量敵情威脅及為爭取時效，國家級的防空警報，是由空作部指揮官依照國軍突發狀況處置規定來發布，國防部並會適時發布新聞稿向國人說明。

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