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遭質疑中國火箭未飛越台灣南部上空 國防部：資訊正確無誤

國防部今首次發布「國家級警報」，指中國下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。但英文版內容卻以「Missile」（飛彈）描述，引發恐慌，國防部致歉。（圖擷自微博《央視軍事》、民眾提供，本報合成）

國防部今首次發布「國家級警報」，指中國下午3點4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。但英文版內容卻以「Missile」（飛彈）描述，引發恐慌，國防部致歉。（圖擷自微博《央視軍事》、民眾提供，本報合成）

2024/01/09 19:58

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部今天下午發布「國家級警報」簡訊，指出中國下午3點4分發射衛星，飛越台灣南部上空，請民眾注意安全，國防部隨後新聞稿證實，中國執行長征系列運載火箭搭載衛星任務；卻有網媒引述不明「知情人士」消息，中國火箭並未飛越台灣南部上空，直指國防部出大包。對此，國防部今晚指出，所發布的新聞稿正確無誤。

網媒「壹蘋新聞網」今天傍晚引述不明「消息人士」指出，火箭並未經過台灣本島上空，而是經過西南空域，並將此事與國防部「國家級警報」簡訊英文版指稱「Missile」（飛彈）翻譯有誤，合併稱為國防部連出兩大包。

對此，國防部今晚表示，新聞稿指出「中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外」內容正確無誤。

據了解，國防部今晚稍後將會以更完整資訊提供的方式，回應外界對於今天下午發布「國家級警報」的各項疑問。

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