黃國昌攜館長NCC前抗議 要支持者「退訂有線電視」

今夜數百人陸續聚集NCC門口，控訴NCC的不作為。（記者丁奕攝）

2024/01/09 21:10

〔記者丁奕／台北報導〕不滿媒體與政黨掛鉤，台灣民眾黨不分區立委名單第2位黃國昌今（9日）攜手館長陳之漢至國家通訊傳播委員會（NCC）舉辦「突破媒體封鎖之夜」。數百人聚集NCC門口，控訴NCC的不作為，黃國昌提出四個問題要問民進黨及NCC，並呼籲台下支持者退訂有線電視。

活動一開始，黃國昌即表示，今晚不是選舉場合，不會有選舉投票口號，雖然他相信大家都心有所好，知道自己要投給誰。不過隨即也說今晚「唯一的共識就是民進黨要下台」。今晚站台者還包含民眾黨內不分區立委候選人黃珊珊、徐瑞希等人。

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黃國昌表示，2012年夏天他參與反媒體運動，控訴NCC沒做好本份，放任財團變成媒體巨獸，如今11多年過去，情況不僅沒有改善，還越來越惡劣。

黃國昌表示，要讓媒體大亨知道，「繼續在有線電視當垃圾的後果」，要台下支持者今天晚上說服家裡人停掉有線電視，看「有線電視訂戶降到幾戶以下，有線電視才會改革」。

黃國昌也提出四個問題要請教民進黨政府與NCC：「當初要黨政軍退出媒體的民進黨在哪裡？」、「反媒體壟斷法在哪裡？」、「三立入股中嘉的問題，NCC什麼時候要給大家交代？」、「哪一個國家的總統把手伸進廣電媒體去？」

黃國昌表示，他反對民進黨自家派系的三立電視台違法入股中嘉，NCC今天的回應都在「講屁話」，代表過去幾個月什麼都沒幹，「能拖就拖、能混就混、包庇護航、莫此為甚」。現場也放出當初鏡電視董事長裴偉的錄音，指控總統蔡英文把手伸到媒體裡。

黃國昌指出，這場選舉攸關台灣民主、新聞專業，最簡單的做法就是陳耀祥下台，但他的臉皮已經比犀牛皮還厚，但陳耀祥只是七個委員的其中一人，希望明天的NCC委員會議，其他委員能夠硬起來。「選罷法」的主管機關為中選會，「衛廣法」的主管機關是NCC，他已經送檢舉函到中選會及NCC，請NCC明天講清楚。

NCC副主委翁柏宗表示，NCC於去年11月27日以新聞稿澄清，要求提出限期改正計畫，業管單位已收到改正計畫書，委員有初步交換意見，後續將依行政程序辦理；裁處案部分，委員會已交換意見，將另案處理。

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