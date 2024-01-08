不滿邱顯智批判黃國昌 時力前高市議員林于凱宣布退黨

前高市議員林于凱今天（7日）深夜在臉書發文宣布退出時代力量。林于凱去年落選高雄市議員，現加入立委候選人郭倍宏競選團隊擔任督導。（資料照，記者許麗娟攝）

2024/01/08 00:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕時代力量前高雄市議員林于凱，7日深夜11點多在臉書發文宣布退出時代力量，林于凱不滿時力立委邱顯智發出「真心話之初衷篇」短影音嚴厲批判黃國昌，指自己打從內心無法繼續團隊奮戰，宣布「即日起，我宣布辭去時代力量所有職務，退出時代力量。」

林于凱發文指出，無法置信邱顯智的短影音「真心話之初衷篇」對黃國昌嚴厲批判是出自邱顯智。他說，他相信這是邱顯智參考幕僚意見，精心設計出的一段精彩演出，如果要回到初衷，他認為邱顯智應該要問問自己，要談雙標之前，先問問自己的誠信在哪裡？如果覺得民眾黨不OK，那麼關鍵的2022新竹市長之戰，為何沒有遵循當初的承諾出來一戰？

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林于凱說，時代力量還是有很多優秀的政治工作者在努力，也還乘載著許多弱勢人民的需要，但這種精心安排的對前黨員的攻擊，不會讓時代力量變得更好，也不會讓台灣第三勢力更茁壯，但對於政治上一再刻意權謀的對外放話等，反問邱顯智從政初衷真心話是什麼？

林于凱還是期待台灣社會能給予真正守護基層人民權益的政治人物支持（包含王婉諭及邱顯智，他們還是人民需要的立委），讓他們能夠在岡位上，為人民的需要發聲，但對於單一政黨，已經不存在實質信任的對話，他打從內心無法繼續團隊奮戰，並寫下「即日起，我宣布辭去時代力量所有職務，退出時代力量。」未來即便不再有黨員身分，我還是會用行動支持，願意替弱勢發聲的政黨 / 政治人物。

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