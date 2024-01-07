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吳春城稱已未參與戰國策 邱顯智：黃國昌對謊言照單全收？

立委邱顯智公布吳春城出席戰國策2023年12月中「年度經營管理會議」的照片，並質問黃國昌，一個很久沒參與的人，憑什麼參與年度經營管理會議？（邱顯智臉書）

立委邱顯智公布吳春城出席戰國策2023年12月中「年度經營管理會議」的照片，並質問黃國昌，一個很久沒參與的人，憑什麼參與年度經營管理會議？（邱顯智臉書）

2024/01/07 14:10

〔記者李文馨／台北報導〕針對黃國昌說，戰國策傳播集團董事長吳春城告訴他，已經沒參與戰國策很久了，時力立委邱顯智今（7）日發文公布吳春城出席戰國策去年12月中「年度經營管理會議」的照片，並表示「吳春城的謊言，黃國昌全盤接受？」是加入民眾黨就忘了怎麼蒐證？還是揭弊不含民眾黨？

時代力量11月曾質疑，台灣民眾黨提名戰國策傳播集團董事長吳春城參選不分區立委，但戰國策長期與永豐集團合作，阻擋揭弊者保護法立法，與民眾黨不分區候選人黃國昌推動揭弊者保護法的立場相左。對此，黃國昌說，吳春城告訴他，已經沒參與戰國策很久了。

「吳春城的謊言，黃國昌全盤接受？」邱顯智表示，言下之意，就是除非證據砸在他臉上，不然戰國策幫永豐金擋吹哨者法案、監控黃國昌這件事，黃國昌沒有立場，這讓他實在很感慨，這種避重就輕、沒人會信的謊言，「最會蒐證、堪稱壹週刊後全台最強狗仔的黃國昌，竟然照單全收！」是加入民眾黨就忘了怎麼蒐證？還是揭弊不含民眾黨？

邱顯智說，既然如此，他就公布吳春城出席戰國策2023年12月中「年度經營管理會議」的照片，並問黃國昌，一個很久沒參與的人，憑什麼參與年度經營管理會議？難道是來送茶水的志工嗎？請問黃國昌，一個列入不分區名單的立委候選人，一邊還在參與遊說法案的政治公關公司，這沒有嚴重違反利益迴避嗎？太離譜了吧。

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