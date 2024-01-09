選戰倒數！鍾小平合體黃呂錦茹解心結 蔣萬安：盼藍軍集中選票

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹突然現身支持外傳素有心結的黨籍立委候選人鍾小平。（記者陳冠甫攝）

2024/01/09 21:55

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市長蔣萬安今晚陪同國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人鍾小平赴雙和市場拜票，並進行車隊掃街。外傳與鍾小平素有心結的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹突然現身力挺鍾小平。黃呂錦茹表示，今天她與蔣萬安都到場就是充分支持鍾小平；鍾小平則是連聲感謝黃呂特別前來站台；蔣萬安則強調，藍軍要集中選票。

蔣萬安表示，國民黨這區提名鍾小平，盼藍軍好朋友能把手中選票集中，全力支持鍾小平，讓國民黨在國會能過半；讓未來立法院能有一位像鍾小平議員一樣，敢言敢戰的民意代表。

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選舉最後階段藍綠大咖頻繁出現在萬華。鍾小平說， 民進黨找那麼多人來，讓「我們主席朱立倫有點『抓狂』」，民進黨5天之內竟然動用國家機器，正副總統來了3次；所以今天他一定要找黃呂主委來，這幾天包括蔣萬安、朱立倫、韓國瑜都會來萬華尬場。

鍾小平強調，只要拿下這一席幾乎就篤定國會可以過半，國會能否過半是上天堂與下地獄的差別，他很感謝黃呂主委特別抽空到場支持「謝謝主委」。

對於選情，黃呂錦茹表示，她很有信心。但鍾小平還要繼續努力，剩下最後4天，要好好加油；她也提到蔣萬安是北市總統競選總部主委，而她則是總幹事，今天兩位都到齊，表示國民黨充分支持鍾小平。

台北市長蔣萬安今晚陪同國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人鍾小平赴雙和市場拜票。（記者陳冠甫攝）

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