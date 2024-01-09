台中陪林家興、羅廷瑋吃播 朱立倫：中部贏全國就會大贏

國民黨主席朱立倫（中）今天陪羅廷瑋（左）、林家興（右）吃播，強調這次中部贏全國就會大贏。（林家興提供）

2024/01/09 15:13

〔記者陳建志／台中報導〕選戰倒數4天，國民黨主席朱立倫今天中午前往台中大里，陪同台中第6選區立委候選人羅廷瑋、第7選區立委候選人林家興吃播，現場準備了羅廷瑋家中賣的牛肉麵，還有炒麵、黃金豬排飯、飯糰、美方芋仔冰、東泉辣椒醬等台中美食，朱立倫表示，這次選戰台中很重要，只要台中贏，尤其是「F4」都能當選，全國就會大贏，羅廷瑋並說這次大環境對國民黨有利，如果再選不贏就是自己的問題。

朱立倫表示，選舉最關鍵的時刻，來陪羅廷瑋、林家興吃播，希望能享受台中的美食，不但未來推廣到立法院，還能走向全世界。

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朱立倫表示，希望台中在盧秀燕市長帶領下，台中每一席都能勝選，尤其是台中「F4」廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興都能當選，並說台中這次選舉非常關鍵，因為只要中部贏全國就會大贏，而台中是中部最關鍵的力量，只要台中贏就會大贏，立委要過半就是要靠「F4」，這也是國民黨改革、改變的象徵，表示國民黨跟年輕人站在一起。

針對民眾黨第一選區立委候選人蔡壁如昨晚出席國民黨台中造勢晚會，是否可以催化棄保？朱立倫表示，大家都希望政黨輪替，希望在最後幾天大家能放下小我，以大局為重完成政黨輪替的目標。

羅廷瑋表示，朱立倫就像是總教練，在選戰中會適時給予議題和策略上的建議，尤其是林家興到台中一起參選，讓他在陸戰外，也能補足空戰的戰力，讓他選戰如虎添翼；林家興則表示，很高興這段時間到台中參選，稱讚這次國民黨提名的不分區獲好評，對於他們的選戰有很大的幫助，相信最後會有很好的結果。

羅廷瑋並認為這次是國民黨最團結的一次，不分區名單也很漂亮，感謝朱立倫主席將選戰的大環境營造的很好，還說就像一場球賽，場地、溫濕度、草皮都準備的很好，再來就是要靠選手自己發揮，所以這次如果再選不贏就是自己的問題，不要再怪別人。

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