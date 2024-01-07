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吳琪銘二度揪本土劇天王李㼈拜票 林金結找朱立倫車掃

李㼈陪吳琪銘掃街拜票。（吳琪銘提供）

李㼈陪吳琪銘掃街拜票。（吳琪銘提供）

2024/01/07 16:06

〔記者董冠怡／新北報導〕週六即將投票，新北市立法委員第十選區候選人加強掃街拜票力度，民進黨籍的吳琪銘二度找來本土劇天王李㼈陪同三峽掃街拜票，攤商致贈好彩頭、粽子、蒜頭，祝福吳琪銘連任好頭彩、包中、凍蒜；國民黨籍的林金結則邀請黨主席朱立倫土城車掃，互別苗頭。

吳琪銘表示，李㼈是婆婆媽媽最愛的藝人，很開心他能陪同掃街，也有信心在大家的支持下連任成功；李㼈說，吳琪銘多年來為土城、三峽爭取重大建設的成績，大家都非常認同，這次選戰激烈，特地站出來相挺，「不該讓會做事的人寂寞！」另，資深媒體人王瑞德今天也在土城與吳琪銘一起拜票，強調選對的人、走對的路，吳琪銘這一席最關鍵。

朱立倫喊話鄉親支持國民黨總統候選人侯友宜、立委候選人林金結，每一票都很珍貴，一起拚到底，並詢問林金結有沒有信心，林大喊「有！」現場民眾也高呼「侯友宜凍蒜！林金結凍蒜！」

媒體詢問，藍營小雞李明璇等人與柯文哲車隊巧遇，被柯粉解讀為支持「棄侯保柯」，朱立倫回應，相信選民都很有智慧，最後一定會集中所有關鍵力量，空氣槍只會有響聲，不會贏的，藍營小雞也都力挺侯趙配，大家不用擔心，現在就是全力衝刺。

朱立倫說，但是任何巧遇或需要支持，本來在立委部分，不管是民眾黨候選人李有宜還是蔡壁如，或是第十選區，還是有很多白營支持者會支持林金結，這是很自然的。

朱立倫陪林金結車掃。（記者董冠怡攝）

朱立倫陪林金結車掃。（記者董冠怡攝）

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