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羅致政稱性愛片來自境外網軍 趙少康：為何只介選你不介選別人

國民黨副總統候選人趙少康，9日出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會，受到與會代表熱情歡迎。（記者林正堃攝）

國民黨副總統候選人趙少康，9日出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會，受到與會代表熱情歡迎。（記者林正堃攝）

2024/01/09 13:04

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日披露疑似民進黨立委羅致政的性愛影片，羅致政稱是遭到境外網軍抹黃攻擊，對此，國民黨副總統候選人趙少康受訪表示，什麼都講大陸介選、大陸介選，大陸哪有那麼厲害，任何事情只要牽涉到醜聞都是大陸介選，如果是介選那是誰？把他抓出來，要有證據不是嘴巴講一講，情治單位也可以講，大陸是如何介選？否則不就人人自危，為何只介選你，不介選別人呢？

趙少康今日上午出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會，會前接受媒體聯訪，對於羅致政近日被爆出與總統蔡英文的對話音檔外流，以及性愛影片疑雲，趙少康表示，整個事情很荒謬，覺得不可思議，如果說跟總統講話還錄下來，居然還被人家播出來，那你說是偽造嗎？偽造個3、5分鐘就了不起了，偽造個40幾分鐘的錄音，很奇怪。

趙少康指出，照理講深偽是真的假的，應該很容易查出來，調查局不講就很奇怪，還是要講，記得以前有時候調查局一、兩天就有結果出來，這次怎麼搞這麼久還沒出來，讓人覺得說政府的公權力有介入，該講的時候不講，不該講的時候講一大堆。

趙少康認為，誠實是最好的政策，到底是還不是，還是講清楚比較好，如果是假的就講假的，還當事人一個公道，那你不講，大家就會認為是真的，會亂猜一通，會很好奇。

另外，行政院長陳建仁今日赴立法院針對高端案進行專案報告，趙少康表示，陳建仁說解不解密要看高端，高端那邊有的說要開董事會，有的說要開股東會，到底要開什麼會，搞得大家一頭霧水，他覺得就是拖，緩兵之計，再3、4天選舉就選完了，就不會在選前公布這些內容，拖到選後再說吧，拖到選後公布也沒什麼意思了。

國民黨副總統候選人趙少康出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會。（記者林欣漢攝）

國民黨副總統候選人趙少康出席中華民國婦女會總會第八屆第一次會員代表大會。（記者林欣漢攝）

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