璩美鳳踢館！羅致政總部︰選舉很忙 統促黨璩女士不要作秀了

媒體總編輯璩美鳳（右）今天至民進黨立委羅致政競選總部遞上邀請函。（記者賴筱桐攝）

2024/01/08 16:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨立委羅致政遭媒體披露有私密影片外流，羅致政否認自己是男主角，並指控影片是深偽造假，為境外網軍介選抹黑的伎倆；率先報導的媒體總編輯、曾是性愛光碟案女主角的璩美鳳，今天下午前往羅致政位於新北市板橋區的競選總部踢館，邀請羅加入追求真相團隊，但羅正在掃街拜票，由服務處人員代表接受邀請函。

璩美鳳到場時原本要求進入競選總部借廁所，遭工作人員阻擋在外，並與競選團隊成員激辯；總部外豎立標語，寫著「選舉很忙，統促黨璩女士不要作秀了」、「過去是受害者，如今變加害人」、「全力支持檢調追查境外介選」等內容。

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璩美鳳表示，羅致政是現任立委，與其他候選人不同，其天職是服務台灣的民眾，且立委具有權力敦促數位部進行影片真偽調查，給全國民眾清晰的交代，希望選前清楚說明並公布真相。

璩美鳳說，很多人都喜歡說中國介選，成為嫁禍的藉口，羅致政身為現任立委，可以請國安單位、國防部調查究竟有無中方介入，如果有，國防部須說明如何保護人民安全；如果沒有，不能夠讓賴清德被蒙在鼓裡，必須查明事實真相。她也預告，明天下午3點將前往數位發展部陳情。

璩美鳳提到，根據媒體報導，調查局已說明相關影像不是深偽；此時羅致政服務處助理打斷發言，反問「是調查局哪一位長官說的？」要求事實未查證清楚之前，不要隨意引述媒體報導。

邀請函內容提及，邀請羅致政加入「追求真相團隊」釐清事實，要求數位部查出真偽，國防部釐清是否有「中介」，避免把中國當成選舉招數，嫁禍冤枉的對象，避免賴清德受到誤導，應與全民戰再一起在選前還原真相。

對於羅致政競選總部張貼標語，璩美鳳回應，每個人都可以表達心聲，就如同媒體有新聞自由。

媒體總編輯璩美鳳遞上邀請函，邀請立委羅致政加入追求真相團隊。（記者賴筱桐攝）

羅致政競選總部以標語回應璩美鳳。（記者賴筱桐攝）

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