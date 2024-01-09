羅致政深偽影片鑑定 陳建仁：支持檢調盡速查明真相

針對立委羅致政的深偽影片案件，行政院長陳建仁（左）表示，行政院支持檢調單位盡速查明真相，並尊重調查結果。（記者劉信德攝）

2024/01/09 11:21

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委羅致政日前告發，境外網軍以深偽造假影片攻擊他方式介選，檢調依偵查不公開規定，不公布鑑定結果；國民黨立委曾銘宗則關注何時公布。對此，行政院長陳建仁今（9）日表示，行政院支持檢調單位盡速查明真相，並尊重調查結果。

立法院今召開臨時會，邀請陳建仁就高端疫苗採購案進行專案報告、並備質詢。曾銘宗質詢時關切，羅致政的影片已經鑑定完成，什麼時候要公布？陳建仁回應，這好像跟今天的議題沒有關係，但此事已經進入了司法調查，行政院完全支持、也希望檢調單位能夠盡速查明真相，尊重檢調的調查結果，尊重司法獨立。

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曾銘宗質疑，若是不公布，就是政府介選。陳建仁則說，他不同意這個說法，因為檢調的調查過程都要很審慎。

另，曾銘宗詢問，羅致政又傳出與總統蔡英文的對話音檔外流，是否為羅致政自己錄的？陳建仁答覆說，這是曾個人的猜測，需要由檢調來偵查。

曾銘宗疾呼，這一定等閒視之，一個國會議員和總統對話被錄音、流出，涉及國安問題，何時有調查結果。陳建仁表示，政府很慎重、且積極進行相關調查工作，還要進一步看音檔是否是偽造啊，要做相關的鑑定，他同意這是國安的問題，最重要的是要讓檢調以科技方法，很審慎地來看有無偽造或變造，這需要時間，不能信口開河隨便講，他會請相關單位加速辦理。

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