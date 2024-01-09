北檢新分3件高端他字案 非檢方質疑不法主動分案

高端新冠疫苗合約成選戰討論熱點之一。（資料照）

2024/01/09 10:38

〔記者錢利忠／台北報導〕立法院通過國民黨黨團提案，針對高端疫苗是否涉嫌圖利，邀請行政院長陳建仁提出專案報告；至於檢察機關偵辦中的高端相關案件，台北地檢署早已簽結疫苗相關案件63件，現有3件偵辦中；此3案都是今年1月才由民眾告發的新案，均非檢方質疑不法而啟動偵辦案件，其中1件還是衛生福利部部長薛瑞元反控國民黨立委李德維的誣告案。

北檢偵辦中的3件他字案，均不是北檢質疑不法而主動啟動偵辦，3件案件來源分別為：

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文明人權協會理事長張凱鈞質疑高端把全民當白老鼠，於今年1月2日向北檢告發前衛生福利部部長陳時中、食藥署長吳秀梅2人圖利罪。

台中市立委候選人廖偉翔也於1月2日，與同黨立委候選人林家興、羅廷瑋，前往北檢遞狀告發高端董事長、總經理等人涉嫌貪污罪。

國民黨立委李德維前年指控衛生福利部部長薛瑞元，以及當時擔任疾管署長的衛福部次長周志浩圖利高端，相關案件後來均被不起訴或簽結，其中北檢查無不法而簽結的案件，即有63件。今年1月4日，薛瑞元也向北檢遞件，控告李德維誣告，同時將高端疫苗合約提供給檢方驗證，薛當時還表示，國民黨為選舉操作到這種地步已「忍無可忍」。

關於北檢去年簽結的63件高端相關案件，北檢也有說明理由，指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為新興傳染疾病，致病原、傳播途徑、預防措施、診斷標準、治療方式等，均與傳統肺炎相異，醫界對於該疾病的瞭解程度也極為缺乏，陳時中等人於執政經驗中，面臨突發緊急公衛事件需求的公益考量，需制定並修訂各種防疫措施，並準備防疫衛材採購及整備，以因應在不同時期產生疫情的各種變化，才能防止疫情擴散，保障國人生命、身體安全。

北檢還表示，攸關全體國民健康權益的事項，相關決策多經專家會議討論形成意見，疫苗採購的選擇及佈局，亦為政策抉擇及判斷，縱使有部分決策過程及防疫作為未臻周全，亦難認陳時中等人對於疫情有廢弛職務等情事，無法以部分國人因疫情擴散，感染確診導致死亡或傷病的案例，即推論災害發生或死亡、傷害，與陳時中等人身為公務員施行的防疫措施有因果關係。

此外，查無陳時中等人有違反執行職務所應遵守之法令，或濫用裁量權導致影響裁量決定的公平性及正確性等不法情形，不能以其因應疫情發展，採取扶植國內自製疫苗政策而採購國產疫苗，以及採購、徵用部分廠商的家用快篩試劑，對高端、福又達等公司有利，即推論有圖利情事，考量查無不法，予以簽結。

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