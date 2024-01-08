竹縣選票明印製完畢 選舉人數46.6萬人、470處投開票所

總統及立委選舉進入倒數，新竹縣選委會主任委員陳季媛今天前往印製廠視察選票印製情形，並慰問在場所有工作人員辛勞。（擷取自新竹縣政府官網）

2024/01/08 18:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統及立委選舉進入倒數，新竹縣選舉委員會昨（7）日起開始印製選票，選委會表示，這次新竹縣區域立法委員候選人共有8名，選舉人數共46萬6000多人、470處投開票所，將動員超過6000名選務工作人員，選票印製預計1月9日完成。

選委會主任委員陳季媛今天前往印製廠視察，並慰問在場所有工作人員辛勞。陳季媛表示，選票印製預計3個工作天，有警察人員、政風人員及選監小組委員，全天候在印製廠確保安全。她提醒年滿20歲民眾13日踴躍出門投票，並務必攜帶國民身分證、印章及投票通知單至指定投票所投票，同時遵守選舉相關規定。

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選委會指出，主任委員、總幹事、副總幹事於印製選票暨保管、分發期間，不定時視察及全程督導。從1月7日上午8時開始印製，預計1月11日下午5點前，由鄉鎮市選務作業中心點領完畢，選票印製及各鄉鎮市點數包裝期間全程監控錄影，選委會及政風室同仁也會配合相關事宜。

總統選舉票計46萬6558張、第一及二選區立委選舉票共計44萬8132張，原住民選舉票共計1萬5861張，印製期間警察局均派員加強戒備，消防局亦待命，選委會第一組、政風室及監察小組也全程派員監印，嚴防有選舉票外流情事發生。

選委會表示，投票類別包含第16任總統副總統、以及第11屆立法委員選舉。而立委選票分為政黨、區域及原住民立委選票，所以每個人總共會拿到3張選票，選票顏色為總統、副總統是淺粉紅色，政黨票為白色，非原住民者區域立委為淺黃色，山地原住民者為淺綠色，平地原住民者為淺藍色。

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