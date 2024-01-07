鐵粉把柯文哲「剃在頭上」！地方選委會：沒遮起來就禁止投票……

彰化縣一名柯粉為表達挺柯立場，特地找設計師剃了一個民眾黨總統候選人柯文哲肖像的髮型，引發討論。（圖翻攝自「爆廢1公社」）

2024/01/07 23:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕距離總統大選投票日僅剩不到1週的時間，彰化縣一名柯粉為表達挺柯立場，特地找設計師剃了一個民眾黨總統候選人柯文哲肖像的髮型，引發討論。不過彰化縣選委會得知此事後表示，這樣的髮型如果在投票日當天亮相，將會被禁止投票。

彰化縣一位髮型設計師6日在臉書社團「爆廢1公社」PO一段自己幫客人理髮的影片，表示一名柯文哲粉絲當天為了參加柯文哲在台中的造勢大會，特地拿了張柯文哲的照片，希望原PO可以把柯文哲的頭像「移植」到頭上。在原PO一番操作下，果真在客人的後腦杓剃出柯文哲的臉，原PO也自豪地分享成果，直呼「年輕人就是熱血！」

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該影片曝光後引發網友熱議，不少人大讚理髮師技術，但也有人吐嘈「下禮拜六過後，應該會剃光頭了」、「突然想到幾年前也有一堆人把頭髮弄成國瑜......柯粉韓粉化？」、「果然跟韓粉一個樣」、「對不起，我只想到哈利波特裡的佛地魔」。

彰化選委會對此表示，依規定投票所內或附近不得出現拉票、發傳單、寄送簡訊、張貼、懸掛或豎立選舉標語、旗幟及任何與候選人有關之宣傳物等行為，否則就構成「競選或助選活動」，民眾後腦杓剃候選人圖像，如果沒有遮蔽不能進投票所投票，不然就會觸法。

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