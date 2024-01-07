為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

鐵粉把柯文哲「剃在頭上」！地方選委會：沒遮起來就禁止投票……

彰化縣一名柯粉為表達挺柯立場，特地找設計師剃了一個民眾黨總統候選人柯文哲肖像的髮型，引發討論。（圖翻攝自「爆廢1公社」）

彰化縣一名柯粉為表達挺柯立場，特地找設計師剃了一個民眾黨總統候選人柯文哲肖像的髮型，引發討論。（圖翻攝自「爆廢1公社」）

2024/01/07 23:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕距離總統大選投票日僅剩不到1週的時間，彰化縣一名柯粉為表達挺柯立場，特地找設計師剃了一個民眾黨總統候選人柯文哲肖像的髮型，引發討論。不過彰化縣選委會得知此事後表示，這樣的髮型如果在投票日當天亮相，將會被禁止投票。

彰化縣一位髮型設計師6日在臉書社團「爆廢1公社」PO一段自己幫客人理髮的影片，表示一名柯文哲粉絲當天為了參加柯文哲在台中的造勢大會，特地拿了張柯文哲的照片，希望原PO可以把柯文哲的頭像「移植」到頭上。在原PO一番操作下，果真在客人的後腦杓剃出柯文哲的臉，原PO也自豪地分享成果，直呼「年輕人就是熱血！」

該影片曝光後引發網友熱議，不少人大讚理髮師技術，但也有人吐嘈「下禮拜六過後，應該會剃光頭了」、「突然想到幾年前也有一堆人把頭髮弄成國瑜......柯粉韓粉化？」、「果然跟韓粉一個樣」、「對不起，我只想到哈利波特裡的佛地魔」。

彰化選委會對此表示，依規定投票所內或附近不得出現拉票、發傳單、寄送簡訊、張貼、懸掛或豎立選舉標語、旗幟及任何與候選人有關之宣傳物等行為，否則就構成「競選或助選活動」，民眾後腦杓剃候選人圖像，如果沒有遮蔽不能進投票所投票，不然就會觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍營小雞台中蹭柯熱度 遭柯粉嗆「棄侯保柯」
2024/01/07 15:30

藍營小雞台中蹭柯熱度 遭柯粉嗆「棄侯保柯」
藍白又巧遇？李明璇菜市場掃街 柯文哲高喊「加油」
2024/01/07 13:36

藍白又巧遇？李明璇菜市場掃街 柯文哲高喊「加油」

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
尷尬！台中藍營小雞到柯文哲造勢場拉票 柯粉狂喊「棄侯保柯」
2024/01/07 13:31

尷尬！台中藍營小雞到柯文哲造勢場拉票 柯粉狂喊「棄侯保柯」
柯粉申請1/13賴競總前路權被駁 黃國昌批：打壓憲法保障集遊自由
2023/12/19 18:23

柯粉申請1/13賴競總前路權被駁 黃國昌批：打壓憲法保障集遊自由

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播