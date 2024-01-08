43國海外鄉親回國催票！力挺賴蕭配：唯一守護主權組合

海外賴清德後援總會號召五大洲43國1116個後援會開記者會，包括榮譽召集人蔡仁泰、總召集人樊豐忠、執行長莊振輝、AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐等600多位海外鄉親返台，為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴催票。（賴清德競總提供）

2024/01/08 13:16

〔記者陳昀／台北報導〕選戰進入最後倒數，海外賴清德後援總會今號召五大洲43國1116個後援會開記者會，包括榮譽召集人蔡仁泰、總召集人樊豐忠、執行長莊振輝、AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐等600多位海外鄉親返台，為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴催票，宣示在關鍵時刻當守護台灣的堅實後盾。逾千名海外鄉親發表共同聲明指出，國民黨政策親共、民眾黨主權立場不定，不能把台灣前途交給他們。

樊豐忠表示，海外鄉親特地返台是因為這場選舉非常關鍵，中國國家主席習近平有無比的獨裁權力，更有侵略周遭國家的野心，此時誰當總統、哪個政黨領導國家變得格外重要；蔡仁泰也說，在野黨鼓吹台海緊張情勢是民進黨引起，但全世界都知道中國是加害者、台灣是受害者，在野黨檢討受害者實在難以理解，他已經91歲，特別從美國返台，就是要拜託大家選擇唯一守護主權的賴清德、蕭美琴。

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林榮松表示，他們在美國時拜訪無數國會議員、傳達台灣人民的心聲，讓美國在台灣需要時願意捍衛台灣，法國媒體也稱許蔡英文執政團隊近乎完美，台灣健保、防疫比國外做得更好，在野黨卻說要下架民進黨，讓人匪夷所思，執政如同蓋房子，不能蓋一半就換建築師傅，必須繼續選擇好的師傅才能把房子蓋好。

逾千名海外鄉親發表共同聲明指出，賴清德、蕭美琴對台灣有共同理念且具備豐富且完整的專業知識、政治經歷，「台灣是主權獨立國家，並且與中國互不隸屬」更代表台灣的主流民意；國民黨「侯趙配」政策親共，包括92共識、重啟服貿、中生來台就業等，會讓台灣倒退，而民眾黨在台灣主權從墨綠到親中立場不定，很難把台灣前途交到他們手上，因此他們特別返鄉投票，全力支持賴蕭配及民進黨國會過半，確保台灣的主權、民主和自由。

賴清德全國競選總部總督導卓榮泰、發言人戴瑋姍、「民主大聯盟」立委候選人苗博雅、吳沛憶、高嘉瑜、謝佩芬、余宛如、許淑華、民進黨前副秘書長林飛帆均出席記者會。卓榮泰表示，最後的任務，就是送賴清德、蕭美琴進總統府，全世界鄉親返台守護台灣，最後時間要拜託大家幫忙催票，把對台灣民主自由的熱忱傳達給親朋好友，相約1月13日出門投票，總統支持賴蕭配，立委支持民主大聯盟候選人，政黨票支持民主進步黨。

海外賴清德後援總會號召五大洲43國1116個後援會開記者會，為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴催票。（賴清德競總提供）

海外賴清德後援總會號召五大洲43國1116個後援會開記者會。（賴清德競總提供）

海外賴清德後援總會號召五大洲43國1116個後援會開記者會。（賴清德競總提供）

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