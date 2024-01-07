賴清德夜宿屏東民宿 週一東港啟動全台大車掃

民進黨總統候選人賴清德明天一早將從屏東東港啟動全台大車掃，首站從東港出發，隨後再到屏東市與鍾佳濱合體。（記者陳彥廷攝）

2024/01/07 23:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨總統候選人賴清德今天晚間在屏東、高雄舉辦競選造勢大會，湧入爆場人潮，他今晚夜宿屏東民宿後，明天一早將至東港東隆宮參拜，隨後進行車掃，並接著展開《美德雙全、雙箭齊發》全國車掃。

選戰進入最後關鍵時刻，賴清德競總日前宣示將於明日展開與「台灣隊」的全台車掃，首站即是選在屏東出發，且從屏東縣第二選區重鎮的東港出發，接著到屏東市，再前往高雄市後回防本命區台南市。

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啟動車掃前，賴清德會先到東港信仰中心東隆宮進行參拜，向溫府王爺祈求國泰民安，為選戰最後衝刺階段奠定好采頭，且啟動儀式還安排開場表演，由董事長樂團及許大俠，8點50分起在東隆宮廟埕共譜「眾神護台灣」、「美德贏台灣」及「挺台灣應援曲」，為全台車掃唱出最感動的心聲。

賴清德參拜後將進場、致詞，致贈「順風旗」予東隆宮董事長潘慶士，再致贈「勝利旗」予立委候選人徐富癸及屏東歷屆縣長，現任縣長周春米及前任縣長潘孟安、曹啟鴻都會到場見證歷史性一刻，隨後即上車於東港鎮內進行車掃。

賴清德東港行程結束後，馬不停蹄會至屏東市為立委第一選區候選人鍾佳濱合體再進行市區的車掃，接著前往高雄，並再回到熟悉的台南，賴競總懇託鄉親並期待屆時與每位美德好朋友在路上相遇，把握最後衝刺階段拚總統勝選、國會過半。

民進黨選前超級星期天在屏東造勢，是萬頭鑽動大爆場。（徐富癸團隊提供）

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