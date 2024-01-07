喜獲人間國寶刺繡戰袍！ 賴清德桃園造勢提照顧原民政見

賴清德（左3）桃園大渓助講，與行政院副院長鄭文燦（左2）、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（左1）、立委陳瑩（左4）等人高喊凍蒜。（記者李容萍攝）

2024/01/07 20:28

〔記者李容萍／桃園報導〕2024總統、立委大選倒數6天，民進黨總統候選人賴清德今（7日）下午前往桃園大溪為平地原住民立委陳瑩、山地原住民立委伍麗華助選。他開心報告身上所穿衣服，是排灣族人間國寶工藝家陳利友妹所縫製的刺繡戰袍，若當選總統會找出最好方案讓原住民落實自治，並且做到語言復育、健康權、原住民族教育、栽培原住民人才等。

這場「賴清德暨原住民族陳瑩、伍麗華立委聯合造勢嘉年華」，包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒等與會。

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賴清德表示，今天的穿著有來頭，是排灣族工藝家陳利友妹所縫製，聽說非常貴重且是國寶級，這件衣服以前只有頭目、王子、或公主才可以穿，這次競選總統特別要給他加油，所以給他這一件，這件衣服有8種刺繡的技巧，非常珍貴，希望未來他當總統能夠保護原住民文化以及傳統技藝，陳利友妹告訴他，蔡英文競選總統時也有織一件給總統，他穿這一件還是會當選。

賴清德表示，「大家都是一家人」，族群不分先來後到，認同台灣就是這塊土地、國家的主人，應該和樂生活在一起。他也把自己定位為原住民族的好朋友，過去擔任立委、市長、行政院長都是這種精神。他也點名過去在立法院最多質詢他、最要求他，最難擺平的都是陳瑩，而伍麗華也非常認真努力，爬山涉水到處都去。

賴清德表示，他的原民政見，第一，原住民族希望自治，他會找原住民社會各界一起討論，並找出最好做法讓原住民落實自治；第二，語言很重要，沒有原住民語言就沒有原住民，語言是所有文化的根本，一個民族沒有文化就不存在了，因此他會積極推動原住民族語言復育，並一代一代傳承；第三，健康權，原住民族健康法就是陳瑩推動，他希望能讓原住民族的平均壽命跟一般民眾一樣；第四，他曾經去司馬庫斯，那邊的小學，希望能用自己的方式教育自己的小孩，因此要尊重原住民另外一軌的教育，這樣才能保存文化；第五，栽培原住民族的人才，包括體育、藝術、還有外交人才等。

賴清德強調，他有一個希望，就是原住民的部落能夠恢復生活的機能，不是只剩下老一輩的，年輕人也可以回來，不管是文化、觀光、技藝產業等，根據部落的特色，讓部落有生產的功能，年輕人才不會離鄉背井。最後他拜託大家，立委平地支持2號陳瑩、山地原住民10號伍麗華，總統支持2號賴清德，政黨票支持6號民進黨。

賴清德（中）桃園大渓助講，對於喜獲排灣族人間國寶刺繡戰袍相當開心，也報告他對照顧原住民族的政見。（記者李容萍攝）

桃園原住民朋友熱情出席「賴清德暨原住民族陳瑩、伍麗華立委聯合造勢嘉年華」，場內搖旗高喊凍蒜。（記者李容萍攝）

賴清德（中）喜獲人間國寶刺繡戰袍出席桃園大溪原住民族造勢會場。（記者李容萍攝）

賴清德（中）喜獲人間國寶刺繡戰袍出席桃園大溪原住民族造勢會場。（記者李容萍攝）

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