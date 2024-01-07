選前關鍵黃金週 王定宇明與賴清德車隊掃街

民進黨台南市第6選區立委候選人王定宇（左）由市長黃偉哲（右）陪同進行車隊掃街。（王定宇競選總部提供）

2024/01/07 20:18

〔記者劉婉君／台南報導〕選前最後黃金週日，民進黨台南市第6選區立委候選人王定宇今（7）日由台南市長黃偉哲陪同，展開車隊掃街拜票，明天下午並將與民進黨總統候選人賴清德一同從歸仁仁壽宮，以車掃方式爭取選民的支持。

王定宇的掃街車隊下午從關廟競選總部前出發，當車隊抵達歸仁仁壽宮時，由跨世代專業舞蹈表演者組成的舞蹈後援會，以快閃舞蹈《當選》為王定宇應援。

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王定宇說，選戰進入最後衝刺階段，他會卯足全力催出投票率，台南在台灣民主進程中，有著光榮的傳統，不管是四大公投或過去總統的大選，每每在關鍵時刻挺身而出，讓台灣看見希望，呼籲台南鄉親對「台灣未來的走向」要有危機感，13日踴躍投票，一起守護台灣。

黃偉哲強調，台南選情並不冷，反倒是對一些唱衰台南的政客心冷，選戰最後關鍵時刻，呼籲選民一定要繼續衝衝衝，當王定宇的競選總幹事、當賴清德的後援會會長，把票投給賴清德、王定宇、民進黨。

而賴清德全台大車掃將於明天抵達台南，第一站即助陣王定宇，車隊將於明天下午2時從歸仁仁壽宮出發，沿途設有14個加油補給站，王定宇也號召民眾一起到沿途路口停靠點為他及賴清德加油打氣。

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