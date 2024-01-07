鄭運鵬造勢大會 賴清德力薦重量級立委連任建設桃園

民進黨總統候選人賴清德今天出席桃園市第1選區立委候選人鄭運鵬造勢大會，推薦鄭運鵬是國會領袖，協助推動桃園鐵路地下化、綠線捷運等重大建設。（記者余瑞仁攝）

2024/01/07 18:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕大選前黃金週，民進黨總統候選人賴清德今天續攻桃園市連跑3場，為同黨第1、3選區立委候選人鄭運鵬、彭俊豪以及原住民族立委候選人陳瑩、伍麗華站台；賴力薦鄭運鵬是夠分量的國會領袖，協調促成許多國政大事和桃園重大建設，呼籲選民要讓鄭當選連任、繼續爭取桃園的建設。

賴清德下午3點多抵達鄭運鵬在蘆竹區五福夜市舉辦的造勢大會，他打趣說，聽說這個選區很緊張，但是「鴨母一隻，贏過蚯蚓一畚箕」，推薦鄭運鵬是夠分量的國會領袖、穿針引線協調促成許多蔡英文總統的國政大事，更是前桃園市長鄭文燦的左右手，協助促成桃園鐵路地下化、綠線捷運、桃林鐵路、五酒桶山改造等重大建設，這是大咖立委才有的能力，要讓鄭當選連任、繼續爭取桃園的建設。

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賴清德說，桃園市是非常重要的地方，昨晚的中壢造勢大會來了10萬鄉親，讓他對勝選更有信心，桃園贏、賴清德才能當選，也懇請鄉親在選戰最後6天當賴清德、鄭運鵬的「總幹事」幫忙拉票，投給賴清德也要投給鄭運鵬，投給鄭正鵬的也要投給賴清德，票票入軌讓2人能雙雙當選。

鄭運鵬在五福夜市造勢大會聚集數千選民，場面熱烈，包括前行政院院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦等人都分別到場站台推薦鄭運鵬。

賴清德與鄭運鵬進場時，與熱情選民擊掌。（記者余瑞仁攝）

鄭運鵬在蘆竹五福夜市造勢大會，吸引數千名支持者到場力挺。（記者余瑞仁攝）

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